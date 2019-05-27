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Житель Кузбасса убил друга детства за испорченный секс

Житель Кузбасса получил смертельную травму после того, как испортил секс своему другу детства. Мужчина скончался в собственной квартире из-за любвеобильных гостей.
Житель Кузбасса убил друга детства за испорченный секс

В конце ноября 2018 года в квартире погибшего в Прокопьевске проходило застолье. Хозяин квартиры и еще несколько его друзей распивали спиртные напитки. Затем пара уединилась ради секса, чему помешал их брошенный друг. Хозяин пожаловался на поведение гостей, что испортило их интимную атмосферу, а затем он пострадал от удара в лицо. Смерть наступила в результате падения, когда погибший получил травму головы. Мужчина скончался на месте, а его труп обнаружили соседи, которые увидели незапертую дверь.

Вскоре сбежавшим гостям правоохранители предъявили обвинение. Местный 36-летний житель отказался признавать вину и сотрудничать со следствием, а материалы дела уже были направлены в суд.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:47

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