Житель Кузбасса убил друга детства за испорченный секс





В конце ноября 2018 года в квартире погибшего в Прокопьевске проходило застолье. Хозяин квартиры и еще несколько его друзей распивали спиртные напитки. Затем пара уединилась ради секса, чему помешал их брошенный друг. Хозяин пожаловался на поведение гостей, что испортило их интимную атмосферу, а затем он пострадал от удара в лицо. Смерть наступила в результате падения, когда погибший получил травму головы. Мужчина скончался на месте, а его труп обнаружили соседи, которые увидели незапертую дверь.Вскоре сбежавшим гостям правоохранители предъявили обвинение. Местный 36-летний житель отказался признавать вину и сотрудничать со следствием, а материалы дела уже были направлены в суд.