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Таня Строкова попросила Олю Бузову отправить ее с Даней Сахновым к психологу

Одной из самых эпатажных пар телепроекта «Дом-2» понадобилась помощь психолога. Татьяна Строкова обратилась с просьбой к телеведущей реалити-шоу Ольге Бузовой, которую попросила отправить ее с Даниилом Сахновым к специалисту.

Таня Строкова попросила Олю Бузову отправить ее с Даней Сахновым к психологу

Ни для кого не является секретом, что после того, как Татьяна вернулась из Сейшельских островов в Москву, Даниил ходит по Периметру сам не свой. Отметим, что многих телезрителей «Дома-2» удивил тот факт, что пока Сахнов гулял по Поляне сам, он был одним человеком, однако как только Строкова перешагнула порог съемочной площадки в столице, так у парня снова начались истерики и слезы.

Нужно сказать, что расстояние явно не сплотило парочку. Сейчас Татьяна и Даниил то и дело ругаются по различным пустякам, унижают и оскорбляют друг друга, в результате чего Строкова даже задумалась о том, чтобы обратиться к психологу. В эфир телеканала «ТНТ» вышел выпуск, в котором Сахнов на тет-а-тете с Ольгой Бузовой признался телеведущей, что стал после приезда избранницы очень раздраженным, и у него постоянно нет настроения.

Таня Строкова попросила Олю Бузову отправить ее с Даней Сахновым к психологу

Также Даниил указал на то, что Татьяна только тем и занимается, что все время пытается вывести его на эмоции, и именно поэтому он подумывает покинуть телестройку «Дом-2» навсегда, ведь видит, что у них с пассией ничего не меняется.

Впрочем, Строкова не стала поддерживать планы Сахнова и попросила Бузову отправить ее с избранником к психологу. По мнению Татьяны, у Даниила немотивированная агрессия, от которой его нужно срочно избавлять.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:21

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