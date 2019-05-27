Жительница Москвы оставила ребенка в игровой комнате ТЦ и отказалась его забирать





Как известно СМИ, в воскресенье примерно в час дня неизвестная женщина пришла в московский торговый центр по улице Лобненской вместе со своим 6-летним ребенком. После чего она отвела его в игровое помещение и ушла в неизвестном направлении. Спустя шесть часов работники развлекательного заведения начали звонить матери на мобильный телефон. Женщина подняла трубку и ответила, что ребенок ей не нужен и сотрудники ТЦ «могут оставить его себе», после чего бросила трубку и отключила мобильный телефон.Администрация заведения обратилась в органы правопорядка и сообщила о происшествии. В результате ребенок был доставлен в медицинское учреждение для осмотра, а мать задержали сотрудники полиции. Сейчас проводится проверка по данному событию, и правоохранительные органы решают судьбу ребенка. Пока неизвестно, лишат ли мать родительских прав, и будет ли направлен ребенок в детдом. Однако наказания непутевому родителю все же не избежать.