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Ученые установили, что недисциплинированные и расслабленные люди имеют более высокий IQ

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование связи умственных способностей с поведением человека, в ходе которого установили, что недисциплинированные и расслабленные лица имеют более высокий IQ. Это связано с уверенностью в своих действиях и силах, поэтому повода для беспокойства у них нет.
Ученые установили, что недисциплинированные и расслабленные люди имеют более высокий IQ

В исследовании приняло участие более 200 человек, которые прошли ряд тестов на интеллектуальные способности. После получения результатов и проведения анализа в поведенческих особенностях личности испытуемых ученые установили, что недисциплинированные и расслабленные лица показали более высокие результаты. Их IQ в среднем выше, чем у остальных респондентов. Исследователи аргументируют это тем, что такие люди имеют своего рода "текучий" интеллект, который позволяет им более быстро приспособиться к новой ситуации, используя логическое мышления.

Дисциплинированные люди в решении новых задач ориентируются на жизненный опыт и четко установленные правила, что приводит к затруднению быстрого принятия решения. В свою очередь дисциплинированность требует сосредоточения на текущем моменте, а это в свою очередь постоянно держит человека в напряжении и мешает полностью задействовать свой мозг на решении задачи. Результаты исследования показали, что для достижения максимального результата не стоит сильно сосредотачиваться на посторонних факторах и необходимо расслабиться.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:35

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