Ученые установили, что недисциплинированные и расслабленные люди имеют более высокий IQ





В исследовании приняло участие более 200 человек, которые прошли ряд тестов на интеллектуальные способности. После получения результатов и проведения анализа в поведенческих особенностях личности испытуемых ученые установили, что недисциплинированные и расслабленные лица показали более высокие результаты. Их IQ в среднем выше, чем у остальных респондентов. Исследователи аргументируют это тем, что такие люди имеют своего рода "текучий" интеллект, который позволяет им более быстро приспособиться к новой ситуации, используя логическое мышления.Дисциплинированные люди в решении новых задач ориентируются на жизненный опыт и четко установленные правила, что приводит к затруднению быстрого принятия решения. В свою очередь дисциплинированность требует сосредоточения на текущем моменте, а это в свою очередь постоянно держит человека в напряжении и мешает полностью задействовать свой мозг на решении задачи. Результаты исследования показали, что для достижения максимального результата не стоит сильно сосредотачиваться на посторонних факторах и необходимо расслабиться.