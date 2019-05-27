Ученые установили, что недисциплинированные и расслабленные люди имеют более высокий IQ
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование связи умственных способностей с поведением человека, в ходе которого установили, что недисциплинированные и расслабленные лица имеют более высокий IQ. Это связано с уверенностью в своих действиях и силах, поэтому повода для беспокойства у них нет.
В исследовании приняло участие более 200 человек, которые прошли ряд тестов на интеллектуальные способности. После получения результатов и проведения анализа в поведенческих особенностях личности испытуемых ученые установили, что недисциплинированные и расслабленные лица показали более высокие результаты. Их IQ в среднем выше, чем у остальных респондентов. Исследователи аргументируют это тем, что такие люди имеют своего рода "текучий" интеллект, который позволяет им более быстро приспособиться к новой ситуации, используя логическое мышления.
Дисциплинированные люди в решении новых задач ориентируются на жизненный опыт и четко установленные правила, что приводит к затруднению быстрого принятия решения. В свою очередь дисциплинированность требует сосредоточения на текущем моменте, а это в свою очередь постоянно держит человека в напряжении и мешает полностью задействовать свой мозг на решении задачи. Результаты исследования показали, что для достижения максимального результата не стоит сильно сосредотачиваться на посторонних факторах и необходимо расслабиться.
В исследовании приняло участие более 200 человек, которые прошли ряд тестов на интеллектуальные способности. После получения результатов и проведения анализа в поведенческих особенностях личности испытуемых ученые установили, что недисциплинированные и расслабленные лица показали более высокие результаты. Их IQ в среднем выше, чем у остальных респондентов. Исследователи аргументируют это тем, что такие люди имеют своего рода "текучий" интеллект, который позволяет им более быстро приспособиться к новой ситуации, используя логическое мышления.
Дисциплинированные люди в решении новых задач ориентируются на жизненный опыт и четко установленные правила, что приводит к затруднению быстрого принятия решения. В свою очередь дисциплинированность требует сосредоточения на текущем моменте, а это в свою очередь постоянно держит человека в напряжении и мешает полностью задействовать свой мозг на решении задачи. Результаты исследования показали, что для достижения максимального результата не стоит сильно сосредотачиваться на посторонних факторах и необходимо расслабиться.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:35