Специалисты составили перечень продуктов для компенсации витамина D





Витам D человек в основном получает в результате воздействия Солнца. Он стимулирует работу эндокринной и иммунной систем, а также помогает усваиваться кальцию в организме. К сожалению, из-за особенностей современной жизни тяжело поддерживать в норме этот полезный элемент. Ранее ученые рекомендовали периодически принимать солнечные ванные, однако не у всех есть такая возможность, поэтому специалисты составили список продуктов, которые компенсируют недостаток витамина D.Основным источником "солнечного" витамина является рыбий жир. В одной чайной ложке этого продукта имеется суточная доза полезного элемента. Кроме этого, вещество можно принимать в капсулах, что упрощает слежение за необходимой дозировкой. Продолжает список продуктов, которые содержат большое количество витамина D, сырые устрицы. Всего одна штука имеет больше половины суточной нормы полезного элемента.К продуктам, содержащим небольшое количество витамина D, можно отнести желток яйца (5% суточной нормы), грибы (3% суточной нормы), стакан апельсинового сока (35% суточной нормы) и стакан соевого молока (25-35% суточной нормы). Все эти продукты могут принимать вегетарианцы, что позволит компенсировать норму необходимых питательных веществ, не употребляя мясо.Врачи настойчиво рекомендуют следить за уровнем витамина D, поскольку он также влияет на психическое самочувствие, склонность к полноте и выпадение волос. Недостаток этого питательного элемента может привести не только к вышеуказанным проблемам со здоровьем, но и вызвать ряд неожиданных заболеваний. Специалисты уверены, что небольшой контроль над питанием может на корню пресечь эту проблему, поэтому не стоит лениться, поскольку просто необходимо уделить всего несколько минут в день для обеспечения здоровой работы всего организма.