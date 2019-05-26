Цымбалюк-Романовская и Шаляпин пожаловались на отмену второго концерта

Об этом Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала на странице в Instagram. Она отметила, что ее очередное выступление с Прохором Шаляпиным было отменено. Артистка считает, что официальная версия является неправдивой, а за принятием подобного решения стоит заинтересованный человек.При этом Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что несмотря на все попытки, их концерт с Прохором Шаляпиным состоялся, хотя артистам и пришлось существенно изменить свои планы. Они позвали опечаленных зрителей в ближайший караоке бар и устроили выступление там. Поклонники поблагодарили исполнителей за такую преданность своему делу. Сама Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что после отмены концерта билеты назад сдали только 7 человек. «Кто-то не учел, что зритель идет не «в зал», а «на артистов», - пишет знаменитость.Напомним, свой прошлый концерт Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин были вынуждены отметить из-за более банальных причин. Все билеты на то выступление артистов не были раскуплены, поэтому они приняли решение отказаться от презентации своего совместного шоу.