АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты устроили обзор наушников OnePlus Bullets Wireless 2
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Цымбалюк-Романовская и Шаляпин пожаловались на отмену второго концерта

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин не смогли провести уже второй концерт. Очередное выступление артистов отменили из-за срочной проверки МЧС в здании, где звезды должны были презентовать свою совместную программу.
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин пожаловались на отмену второго концерта

Об этом Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала на странице в Instagram. Она отметила, что ее очередное выступление с Прохором Шаляпиным было отменено. Артистка считает, что официальная версия является неправдивой, а за принятием подобного решения стоит заинтересованный человек.

При этом Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что несмотря на все попытки, их концерт с Прохором Шаляпиным состоялся, хотя артистам и пришлось существенно изменить свои планы. Они позвали опечаленных зрителей в ближайший караоке бар и устроили выступление там. Поклонники поблагодарили исполнителей за такую преданность своему делу. Сама Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что после отмены концерта билеты назад сдали только 7 человек. «Кто-то не учел, что зритель идет не «в зал», а «на артистов», - пишет знаменитость.

Напомним, свой прошлый концерт Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин были вынуждены отметить из-за более банальных причин. Все билеты на то выступление артистов не были раскуплены, поэтому они приняли решение отказаться от презентации своего совместного шоу.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Цирковое шествие Запашных прошло по
Физики выявили форму волновой функции
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин
В Крыму могут принять правила поведения
Новый смартфон Samsung Galaxy A50
Екатерина Варнава призвала не сдаваться
Заслуженный военный лётчик России
Дочь солиста группы “Кар-Мэн” Сергея
В Сеть утекли кадры новой игры от
Сильвестр Сталлоне рассказал о
Ученые опровергли миф о росте женской
Звезда “Уральских пельменей” Илана
Fiat Chrysler и Renault обсуждают
"Источник нежности и мудрости": Леонид
Россия заняла 3-е место на ЧМ по
В США бывшего менеджера Стэна Ли
Ученые рассказали о вызывающем рак
Кристина Асмус уснула на полу после
Сын Дэвида Бекхэма в Каннах подрался с
ВОЗ внесла переутомление в список
Эмили Ратаковски показала "семейный
Комета помогла ученым создать новый
Дочь Алсу поблагодарила организаторов и
Эксперты устроили обзор наушников
Мария Шукшина показала, как изменилась
Исследование: Россияне живут меньше
На «Евровидении» Верка Сердючка делила
Ученые создали визуальную модель
Михалкова из "Уральских пельменей"
Дмитрий Маликов показал подписчикам
Просмотреть все новости