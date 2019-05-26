В Сеть утекли кадры новой игры от Ubisoft под названием Roller Champions
Недавно в Сети появилась информация о новом мультиплеерном проекте от компании Ubisoft, он получил название Roller Champions. Также в Сеть утекли некоторые кадры проекта, на которых представляется одна из игровых карт.
Игра Roller Champions описывается как гандбол будущего на роликах, а его геймплей может сильно напоминать Rocket League. Разработкой занимается известная компания Ubisoft, она прикладывает все усилия чтобы удалить информацию о неанонсированном проекте. Также в Сеть утекли кадры новинки, на них, судя по всему, происходит представление одной из карт.
Roller Champions должна иметь 4 игровых режима: быстрая игра, рейтинговый и пользовательский матч, а также турнир. В настоящий момент таинственный проект является исключительно многопользовательским, но не исключено, что он получит и одиночную компанию. В настройках изначально будет иметься особый «режим стримера». Игрокам предложат выбрать два вида прицеливания – точный и быстрый. Также можно будет подробно настроить звуки толпы, но не известно, как именно.
Презентация Roller Champions должна состояться на ежегодной игровой выставке E3 в рамках мероприятия Ubisoft. По имеющейся информации, проект может выйти уже в 2019 году, его появление стоит ожидать на всех основных платформах (PC, PS4 и Xbox One), а также на Switch. Возможно, разработчик собирается сделать игру киберспортивной дисциплиной.
Игра Roller Champions описывается как гандбол будущего на роликах, а его геймплей может сильно напоминать Rocket League. Разработкой занимается известная компания Ubisoft, она прикладывает все усилия чтобы удалить информацию о неанонсированном проекте. Также в Сеть утекли кадры новинки, на них, судя по всему, происходит представление одной из карт.
Roller Champions должна иметь 4 игровых режима: быстрая игра, рейтинговый и пользовательский матч, а также турнир. В настоящий момент таинственный проект является исключительно многопользовательским, но не исключено, что он получит и одиночную компанию. В настройках изначально будет иметься особый «режим стримера». Игрокам предложат выбрать два вида прицеливания – точный и быстрый. Также можно будет подробно настроить звуки толпы, но не известно, как именно.
Презентация Roller Champions должна состояться на ежегодной игровой выставке E3 в рамках мероприятия Ubisoft. По имеющейся информации, проект может выйти уже в 2019 году, его появление стоит ожидать на всех основных платформах (PC, PS4 и Xbox One), а также на Switch. Возможно, разработчик собирается сделать игру киберспортивной дисциплиной.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:58