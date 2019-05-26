Сильвестр Сталлоне рассказал о подробностях новой части «Рокки»

По словам Сталлоне, очередной эпизод о Рокки Бальбоа создатели посвятят бойцу-иммигранту. Рокки придется разыскать спортсмена, который незаконно пересек границу, после чего события начнут разворачиваться более стремительно, как пообещал актер. Он также заметил, что новая кинолента станет отличаться от спин-оффов про Крида.Первая часть «Рокки» стала обладателем премии «Оскар» в 1977 году. Далее на экраны вышли три сиквела. Критики все чаще публиковали отрицательные отзывы о фильмах, несмотря на повышение сборов.Пообещал Сильвестр Сталонне адаптировать для телеэкранов и кинокартину «Кобра». В процессе создания находится и англоязычный ремейк азиатского фильма «Гангстер, коп и дьявол».