Эксперты устроили обзор наушников OnePlus Bullets Wireless 2





Компания OnePlus добилась больших успехов в сегменте смартфонов премиум-класса, а накануне производитель выпустил качественную гарнитуру. В прошлом году были презентованы наушники-вкладыши OnePlus Bullets Wireless вместе с OnePlus 6, а совсем недавно на рынке Индии появились OnePlus Bullets Wireless 2. Новинка очень похожа на раннюю версию, тем не менее, динамик отличается по дизайну. Эксперты отметили отсутствие резинового плавника и присутствие улучшенной эргономики. Кнопка питания находится слева от полосы, а батарея устройства находится со стороны порта USB-C. Наушники оснащены пультом дистанционного управления, который позволяет регулировать громкость, а также вызывать Google Assistant или Siri в зависимости от используемой операционной системы. В этом ценовом диапазоне OnePlus Bullets Wireless 2 отличаются качеством звука.Наушники обеспечивают удобное и длительное прослушивание музыки, что обеспечивает батарея. Всего за 10 минут устройство может зарядиться на 10 часов работы. Пользователь также может легко принимать и совершать звонки с помощью пульта дистанционного управления.