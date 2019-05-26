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Эксперты устроили обзор наушников OnePlus Bullets Wireless 2
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Эксперты устроили обзор наушников OnePlus Bullets Wireless 2

Эксперты протестировали наушники OnePlus Bullets Wireless 2, которые доступны по цене 5 990 рупий (около 5,5 тысяч рублей). Обзор на данный продукт опубликован в издании Indian Express.
Эксперты устроили обзор наушников OnePlus Bullets Wireless 2

Компания OnePlus добилась больших успехов в сегменте смартфонов премиум-класса, а накануне производитель выпустил качественную гарнитуру. В прошлом году были презентованы наушники-вкладыши OnePlus Bullets Wireless вместе с OnePlus 6, а совсем недавно на рынке Индии появились OnePlus Bullets Wireless 2. Новинка очень похожа на раннюю версию, тем не менее, динамик отличается по дизайну. Эксперты отметили отсутствие резинового плавника и присутствие улучшенной эргономики. Кнопка питания находится слева от полосы, а батарея устройства находится со стороны порта USB-C. Наушники оснащены пультом дистанционного управления, который позволяет регулировать громкость, а также вызывать Google Assistant или Siri в зависимости от используемой операционной системы. В этом ценовом диапазоне OnePlus Bullets Wireless 2 отличаются качеством звука.

Наушники обеспечивают удобное и длительное прослушивание музыки, что обеспечивает батарея. Всего за 10 минут устройство может зарядиться на 10 часов работы. Пользователь также может легко принимать и совершать звонки с помощью пульта дистанционного управления.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:02

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