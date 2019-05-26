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Сергей Лазарев с юмором ответил на слухи о рождении у него дочери

Артист Сергей Лазарев с юмором прокомментировал опубликованные в СМИ слухи о рождении у него дочери. Он оказался удивлен, почему в прессе ему не стали приписывать рождение двойни.
Сергей Лазарев с юмором ответил на слухи о рождении у него дочери

Накануне неизвестный источник сообщил в паблике “Только никому” о том, что у Сергея Лазарева произошло пополнение в семье, уверяя, что вероятность составляет 100%. На вопрос журналистов “КП” певец отметил, что уже знает о своем прибавлении, но пресса лучше информирована о том, что случилось в жизни у звезд. Артист также с юмором ответил на недостоверную новость, сообщив, что известие настигло его, когда он выбирал мясо для шашлыка. Также Лазарев поинтересовался, почему источник не сообщил сразу о двойне. Затем артист поделился рецептом для шашлыка, подчеркнув, что выбирает только свежее мясо.

Два года назад Лазарев подтвердил, что у него есть сын, которого он в течение нескольких лет скрывал от публики. Певец не афишировал рождение ребенка, чтобы сохранить его детство. Наследник звезды посещает садик, поэтому не испытывает недостатка в общении со сверстниками.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:38

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