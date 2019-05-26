Юлия Ковальчук объяснила выбор розового платья для премии RU.TV

Как отметила Юлия Ковальчук, она не считает выбор розового для девочки банальным, при этом она остается блондинкой. Певица заявила о готовности рушить стереотипы и попросила подписчиков прокомментировать снимок. В частности, для церемонии вручения премии RU.TV Юлия Ковальчук выбрала яркое розовое платье и синий клатч. Певица заявила, что влюбилась в этот образ, а фолловеры в комментариях засыпали кумира комплиментами. Выбор наряда на мероприятие был назван элегантным, изысканным и женственным.Более 27 тысяч поклонников Юлии Ковальчук оставили под снимком свои отметки “мне нравится” всего за 14 часов после публикации. Кроме того, запись собрала множество комментариев, где поклонники восхваляли красоту артистки.