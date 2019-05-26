Юлия Ковальчук объяснила выбор розового платья для премии RU.TV
Российская певица Юлия Ковальчук рассказала, что сподвигло ее на выбор розового платья для красной дорожки премии RU.TV. На своей странице в сети Instagram артистка опубликовала снимок с мероприятия и объяснения.
Как отметила Юлия Ковальчук, она не считает выбор розового для девочки банальным, при этом она остается блондинкой. Певица заявила о готовности рушить стереотипы и попросила подписчиков прокомментировать снимок. В частности, для церемонии вручения премии RU.TV Юлия Ковальчук выбрала яркое розовое платье и синий клатч. Певица заявила, что влюбилась в этот образ, а фолловеры в комментариях засыпали кумира комплиментами. Выбор наряда на мероприятие был назван элегантным, изысканным и женственным.
Более 27 тысяч поклонников Юлии Ковальчук оставили под снимком свои отметки “мне нравится” всего за 14 часов после публикации. Кроме того, запись собрала множество комментариев, где поклонники восхваляли красоту артистки.
Как отметила Юлия Ковальчук, она не считает выбор розового для девочки банальным, при этом она остается блондинкой. Певица заявила о готовности рушить стереотипы и попросила подписчиков прокомментировать снимок. В частности, для церемонии вручения премии RU.TV Юлия Ковальчук выбрала яркое розовое платье и синий клатч. Певица заявила, что влюбилась в этот образ, а фолловеры в комментариях засыпали кумира комплиментами. Выбор наряда на мероприятие был назван элегантным, изысканным и женственным.
Более 27 тысяч поклонников Юлии Ковальчук оставили под снимком свои отметки “мне нравится” всего за 14 часов после публикации. Кроме того, запись собрала множество комментариев, где поклонники восхваляли красоту артистки.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:03