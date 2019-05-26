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Владимир Пресняков отказался от публичного поздравления Кристины Орбакайте с 48-летием

Российский музыкант Владимир Пресняков не стал поздравлять бывшую супругу Кристину Орбакайте с днем рождения в сети Instagram. К звездному отцу присоединился Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова.
Владимир Пресняков отказался от публичного поздравления Кристины Орбакайте с 48-летием

Накануне певице Кристине Орбакайте исполнилось 48 лет, в связи с чем многие близкие опубликовали на своих страницах в сети Instagram посвященный этому дню пост. Однако бывший супруг, сын и невестка не стали публично поздравлять исполнительницу. При этом о празднике не забыли Максим Галкин, Филипп Киркоров и Николай Басков. В комментариях под публикациями Орбакайте поклонники оставили множество поздравлений, за которые артистка отдельно поблагодарила.

Как известно, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова состоит в браке с моделью Аленой Красновой. Бывший супруг артистки живет в браке с Натальей Подольской и воспитывает сына Артема.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:30

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