Владимир Пресняков отказался от публичного поздравления Кристины Орбакайте с 48-летием
Российский музыкант Владимир Пресняков не стал поздравлять бывшую супругу Кристину Орбакайте с днем рождения в сети Instagram. К звездному отцу присоединился Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова.
Накануне певице Кристине Орбакайте исполнилось 48 лет, в связи с чем многие близкие опубликовали на своих страницах в сети Instagram посвященный этому дню пост. Однако бывший супруг, сын и невестка не стали публично поздравлять исполнительницу. При этом о празднике не забыли Максим Галкин, Филипп Киркоров и Николай Басков. В комментариях под публикациями Орбакайте поклонники оставили множество поздравлений, за которые артистка отдельно поблагодарила.
Как известно, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова состоит в браке с моделью Аленой Красновой. Бывший супруг артистки живет в браке с Натальей Подольской и воспитывает сына Артема.
Накануне певице Кристине Орбакайте исполнилось 48 лет, в связи с чем многие близкие опубликовали на своих страницах в сети Instagram посвященный этому дню пост. Однако бывший супруг, сын и невестка не стали публично поздравлять исполнительницу. При этом о празднике не забыли Максим Галкин, Филипп Киркоров и Николай Басков. В комментариях под публикациями Орбакайте поклонники оставили множество поздравлений, за которые артистка отдельно поблагодарила.
Как известно, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова состоит в браке с моделью Аленой Красновой. Бывший супруг артистки живет в браке с Натальей Подольской и воспитывает сына Артема.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:30