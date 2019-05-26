Владимир Пресняков отказался от публичного поздравления Кристины Орбакайте с 48-летием

Накануне певице Кристине Орбакайте исполнилось 48 лет, в связи с чем многие близкие опубликовали на своих страницах в сети Instagram посвященный этому дню пост. Однако бывший супруг, сын и невестка не стали публично поздравлять исполнительницу. При этом о празднике не забыли Максим Галкин, Филипп Киркоров и Николай Басков. В комментариях под публикациями Орбакайте поклонники оставили множество поздравлений, за которые артистка отдельно поблагодарила.Как известно, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова состоит в браке с моделью Аленой Красновой. Бывший супруг артистки живет в браке с Натальей Подольской и воспитывает сына Артема.