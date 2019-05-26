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Ураган и дождь сорвали концерт Анны Семенович на Кубани

Сильный ветер и дождь помешал проведению концерта Анны Семенович на Кубани, о чем она сообщила в Instagram. Однако зрители не расходились в течение часа, ожидая звезду под сценой.
Ураган и дождь сорвали концерт Анны Семенович на Кубани

На своей странице в сети Instagram Анна Семенович призналась, что впервые за 15 лет всю съемочную команду и аппаратуру смыло дождем со сцены. Однако публика ждала выступления артистки под сценой, несмотря на дождь и отсутствие освещения. Анна Семенович решила поблагодарить публику за ожидание, выйдя на сцену с фонариком. Изначально у артистки был микрофон, благодаря которому она исполнила одну из своих хитов, но из-за неполадок допевать ей пришлось, выкрикивая слова песни зрителю.

Анна Семенович пообещала приехать в Староминскую станицу с концертом еще раз и спеть вместе с поклонниками. На опубликованных кадрах четко видно, как бушует стихия, но артистка смогла выйти под проливной дождь на мокрую сцену вместе с подтанцовкой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:12

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