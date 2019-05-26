Светлана Ходченкова заменила макияж маской тигрицы

Светлана Ходченкова разместила в Сети снимок, на котором позирует в маске для лица со звериной раскраской, отметив, что пользуется этим приемом, когда лень наносить макияж. Поклонники не сразу поняли, чем воспользовалась актриса, посчитав, что это аквагрим. В комментариях некоторые подписчики пошутили на счет смены имиджа, а другие сошлись во мнении, что такой образ очень подходит Ходченковой. Также поклонники отметили, что черты лица знаменитости не скрыть под маской.Звездное фото оценили более 20 тысяч поклонников, оставив отметки “мне нравится”. Светлана Ходченкова часто показывает публике любимые места в городе, рассказывает о происходящем в ее жизни и хвастается обновками. Например, не так давно актриса приобрела себе дизайнерскую сумку от Bulgari за 160 тысяч рублей.