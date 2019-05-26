Анжелика Варум празднует свой 50-летний юбилей

Анжелика Варум уже 30 лет занимается активной творческой деятельностью и не собирается прекращать радовать фанатов новой музыкой. Будущая певица родилась в семье известного композитора, но первые шаги старалась делать самостоятельно. Единственным исключением является появление ее дебютной песни на радио, этого она смогла добиться, воспользовавшись связями влиятельного отца. После этого артистка всегда рассчитывала только на свои силы.Леонид Агутин является вторым мужем Анжелики Варум. С первым супругом артистка прожила 8 лет и оставила его ради нового возлюбленного. Певица отмечает: все отношения, особенно продолжительные, никогда не обходятся без проблем и скандалов. Поэтому знаменитость не скрывала имеющихся проблем с супругом, хотя и не обсуждала их подробности с окружающими.В один момент брак был под угрозой, Леонид Агутин и Анжелика Варум всерьез думали о разводе, но все-таки изменили свое мнение и примирились. Супруги нашли силы простить друг друга и оставить все проблемы в прошлом. Звезда отмечает: умение понимать и отпускать – это основа для тех, кто состоит в отношениях более 20 лет.