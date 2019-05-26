Сергей Шнуров рассказал о возможном участии в новом сезоне шоу “Голос”
В новом интервью певец Сергей Шнуров рассказал о возможном участии в шоу “Голос”, а также дал оценку конкурсу “Евровидение”. По окончанию большого тура у артиста нет конкретных планов, поэтому все будет зависеть от предложений.
В интервью “Амурской правде” Сергей Шнуров отметил, что есть большая вероятность, что он станет наставником в шоу “Голос”, если его позовут. При этом спешить музыкант никуда не собирается и готовится четко обдумать конкретные предложения. В связи с роспуском группировки “Ленинград” многие поклонники интересуются дальнейшими планами артиста. Как известно, последний тур коллектива начнется в июне и закончится в октябре в Санкт-Петербурге.
Во время интервью Шнуров затронул тему конкурса “Евровидение”, отметив, что он давно перестал следить за шоу и не понимает его популярности. Ранее артист отмечал, что хотел бы отказаться от работы и дать дорогу молодым исполнителям.
В интервью “Амурской правде” Сергей Шнуров отметил, что есть большая вероятность, что он станет наставником в шоу “Голос”, если его позовут. При этом спешить музыкант никуда не собирается и готовится четко обдумать конкретные предложения. В связи с роспуском группировки “Ленинград” многие поклонники интересуются дальнейшими планами артиста. Как известно, последний тур коллектива начнется в июне и закончится в октябре в Санкт-Петербурге.
Во время интервью Шнуров затронул тему конкурса “Евровидение”, отметив, что он давно перестал следить за шоу и не понимает его популярности. Ранее артист отмечал, что хотел бы отказаться от работы и дать дорогу молодым исполнителям.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:04