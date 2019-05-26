АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Одинокие пациенты с сердечной недостаточностью редко следуют рекомендациям по лечению
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Сергей Шнуров рассказал о возможном участии в новом сезоне шоу “Голос”

В новом интервью певец Сергей Шнуров рассказал о возможном участии в шоу “Голос”, а также дал оценку конкурсу “Евровидение”. По окончанию большого тура у артиста нет конкретных планов, поэтому все будет зависеть от предложений.
Сергей Шнуров рассказал о возможном участии в новом сезоне шоу “Голос”

В интервью “Амурской правде” Сергей Шнуров отметил, что есть большая вероятность, что он станет наставником в шоу “Голос”, если его позовут. При этом спешить музыкант никуда не собирается и готовится четко обдумать конкретные предложения. В связи с роспуском группировки “Ленинград” многие поклонники интересуются дальнейшими планами артиста. Как известно, последний тур коллектива начнется в июне и закончится в октябре в Санкт-Петербурге.

Во время интервью Шнуров затронул тему конкурса “Евровидение”, отметив, что он давно перестал следить за шоу и не понимает его популярности. Ранее артист отмечал, что хотел бы отказаться от работы и дать дорогу молодым исполнителям.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шнуров рассказал о возможном
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать
Зеленский станцевал на открытии шоу
Медики назвали симптомы, указывающие на
Ани Лорак пришла на вручение премии
Во Франции поставили рекорд по
Новое исследование подтвердило
Актер Юрий Смирнов показал квартиру на
Эксперты составили рейтинг самых
Светлана Бондарчук поздравила бывшего
В Сети опубликованы характеристики
Актриса Анфиса Черных стала победителем
Ученые: Бездетные женщины – самые
Настя Каменских бокалом шампанского
Ученые предупреждают, что игнорирование
Анфиса Чехова раскритиковала женщин с
«Любите женщин»: Переплывший Атлантику
Вадим Казаченко повторно подал в суд на
В Австралии найден усваивающий золото
Из-за сплетен о романе с директором
Одинокие пациенты с сердечной
Наталья Медведева рассказала, как ей
Эксперт: Россия и Китай покупают золото
Возлюбленная сына Валерии Анна Шеридан
Ученые утверждают, что еженедельный
Меган Маркл заподозрили в обмане
Xiaomi представила мобильный
Пригожин рассказал о своей реакции на
BMW до 2025 года представит 25
Машу Малиновскую раскритиковали в
Просмотреть все новости