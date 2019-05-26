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Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Новая версия компактвэна Toyota Avanza вышла на рынок еще в конце 2018 года, но до сих пор продолжает вызывать ажиотажный спрос. Дебют модели в Таиланде вызвал очередной всплеск внимания к автомобилю, уверенно покоряющему мировые рынки.
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza поклонники данного бренда ждали с 2012 года, поэтому его появление в 2018-м вызвало большой интерес. Новинка получила 1,3- и 1,5-литровые двигатели, имеющие мощность 92 и 104 «лошадки» соответственно. Водителю на выбор предложили 5-ступенчатую «механику» и 4-ступенчатый «автомат». Модель сохранила привычную рамную платформу и задний привод. Также обновленный компактвэн получил рестайлинг, более качественные материалы отделки салона и расширенный набор функций.

В конце 2018 года Toyota Avanza появилась на рынке Индонезии, где сразу вызвала ажиотажный спрос. Продажи оказались настолько большими, что новинка со старта обошла главного конкурента – Mitsubishi Xpander, занимавшего лидирующую позицию в сегменте MPV уже долгое время. После полугода продаж спрос на данную модель не спадает, и она продолжает удерживать объемы реализации.

Совсем недавно компактвэн Toyota Avanza 2019 начали продавать в Таиланде. В этой стране ситуация оказалась такой же: модель сразу вызвала ажиотаж и хорошо продается. В Индонезии автомобиль стоит от 820 до 970 тысяч рублей по текущему курсу валют, а в Таиланде ценник стартует от 1 млн 317 тысяч рублей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:55

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