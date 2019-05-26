Ученые утверждают, что еженедельный секс полезен для здоровья





В исследовании, которое проводилось с 2013 по 2019 год, принимало участие большое количество гетеросексуальных пар. Ученым удалось установить, что люди, занимающиеся сексом хотя бы раз в неделю, имеют намного меньший риск заболевания. Это связано с обменом веществ, который происходит во время соития, что улучшает иммунитет каждого партнера. Кроме того, секс положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе и помогает побороть депрессию, а также снизить уровень стресса.Во время занятия любовью партнеры сжигают в среднем 85 калорий. Также в организме начинает изобильно выделяться гормон окситоцин, который имеет ряд положительных эффектов для человека. Статистически подтверждено, что мужчины, которые чаще занимаются сексом, имеют на 50 процентов меньше шанс умереть в ближайшие 10 лет. В заключение проведенного исследования ученые порекомендовали вступать в интимную связь не реже одного раза в неделю. Это позволит поддерживать нормальный уровень гормонов и способствует хорошему настроению.