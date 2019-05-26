АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проблемы в безопасности Mac позволяют злоумышленникам устанавливать вредоносное ПО
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Ученые утверждают, что еженедельный секс полезен для здоровья

Ученые провели исследование влияния секса на организм человека. В результате было установлено, что еженедельный половой акт укрепляет здоровье обоих партнеров.
Ученые утверждают, что еженедельный секс полезен для здоровья

В исследовании, которое проводилось с 2013 по 2019 год, принимало участие большое количество гетеросексуальных пар. Ученым удалось установить, что люди, занимающиеся сексом хотя бы раз в неделю, имеют намного меньший риск заболевания. Это связано с обменом веществ, который происходит во время соития, что улучшает иммунитет каждого партнера. Кроме того, секс положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе и помогает побороть депрессию, а также снизить уровень стресса.

Во время занятия любовью партнеры сжигают в среднем 85 калорий. Также в организме начинает изобильно выделяться гормон окситоцин, который имеет ряд положительных эффектов для человека. Статистически подтверждено, что мужчины, которые чаще занимаются сексом, имеют на 50 процентов меньше шанс умереть в ближайшие 10 лет. В заключение проведенного исследования ученые порекомендовали вступать в интимную связь не реже одного раза в неделю. Это позволит поддерживать нормальный уровень гормонов и способствует хорошему настроению.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые утверждают, что еженедельный
Меган Маркл заподозрили в обмане
Xiaomi представила мобильный
Пригожин рассказал о своей реакции на
BMW до 2025 года представит 25
Машу Малиновскую раскритиковали в
Проблемы в безопасности Mac позволяют
«Шансы у нее фантастические»: Пригожин
Apple обзавелась приложением Tueo
Рэпер МОТ сообщил о беременности
Тимур Батрутдинов признался, что у него
В Индии у пациента в желудке нашли
Samsung в июне сократит емкость
Яна Рудковская примерила свадебное
Кардиологи разъяснили разницу между
Фанаты сериала «Игра престолов» начали
Названы определяющиеся по запаху изо
В Англии археологи обнаружили
Актриса Юлия Пересильд поделилась с
Врачи рассказали о продуктах, способных
В НГТУ спорткар Marussia планируют
Ученые: Ухудшение зрения способно
Настасья Самбурская об отце: «Он
Физическую активность у женщин помогают
Наталья Штурм посоветовала Алсу
Специалисты определили самые опасные
Сергей Зверев выступил на празднике
В Челябинской области подросток спас
Ким Кардашьян показала фигуру в новом
Список наиболее популярных брендов
Просмотреть все новости