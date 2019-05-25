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Сергей Зверев выступил на празднике Эвелины Бледанс для детей с синдромом Дауна

Эвелина Бледанс пригласила на праздник, организованный для детей с синдромом Дауна, Сергея Зверева. «Король гламура» исполнил для «солнечных» ребят две зажигательные песни, а затем вместе с другими знаменитостями раздал им сладости.
Сергей Зверев выступил на празднике Эвелины Бледанс для детей с синдромом Дауна

Мероприятие, проходившее под девизом «Мы все разные, но мы вместе», состоялось на площадке музея-заповедника «Царицыно». Веселый праздник для особенных детей украсил собой Зверев, появившийся в ярком пиджаке, переливающемся на солнце разными цветами, и массивной короне. Артист подарил гостям две свои композиции, под которые все дружно танцевали. Свое выступление «король гламура» закончил знакомой всем фразой «Звезда в шоке», повеселив присутствующих.

Зверев вместе коллегами по шоу-бизнесу и известными актерами раздал сладости детям. Знаменитость обратился к родителям особенных ребят с пожеланиями терпения и сил, огромного счастья и крепкого здоровья. Артист отметил, как важно всем странам дружить, сплотиться и любить всех детей.

На вопрос журналистов об одиночном пикете у стен Кремля в защиту Байкала Зверев не захотел отвечать. «Сейчас особенный праздник и совсем не до этого», - сказал стилист.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:50

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