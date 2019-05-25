Сергей Зверев выступил на празднике Эвелины Бледанс для детей с синдромом Дауна

Мероприятие, проходившее под девизом «Мы все разные, но мы вместе», состоялось на площадке музея-заповедника «Царицыно». Веселый праздник для особенных детей украсил собой Зверев, появившийся в ярком пиджаке, переливающемся на солнце разными цветами, и массивной короне. Артист подарил гостям две свои композиции, под которые все дружно танцевали. Свое выступление «король гламура» закончил знакомой всем фразой «Звезда в шоке», повеселив присутствующих.Зверев вместе коллегами по шоу-бизнесу и известными актерами раздал сладости детям. Знаменитость обратился к родителям особенных ребят с пожеланиями терпения и сил, огромного счастья и крепкого здоровья. Артист отметил, как важно всем странам дружить, сплотиться и любить всех детей.На вопрос журналистов об одиночном пикете у стен Кремля в защиту Байкала Зверев не захотел отвечать. «Сейчас особенный праздник и совсем не до этого», - сказал стилист.