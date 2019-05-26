Фанаты сериала «Игра престолов» начали массово отписываться от HBO
Завершился восьмой сезон телесериала «Игра престолов». Фанаты начали массово отписываться от канала НВО, на это указывают данные сервиса Google Trends. Многие недовольны сценарными решениями эпилога.
Согласно имеющейся информации, пользователи пытаются отыскать во Всемирной сети информацию, содержащую инструкцию по отмене подписки. Многочисленные поклонники ленты разочарованы завершением финального эпизода. Критике подверглись вышедшие на экраны части за отрыв от книги и скомканность повествования. В ряде случаев имело место нелепое закрытие сюжетных линий, считают критики. Вместе с тем, поведение некоторых персонажей сочли сомнительным.
Поклонники сериала «Игра престолов» составили петицию и опубликовали её в интернете. В ней фанаты требуют от руководства телевизионного канала НВО полностью переснять завершающий сезон. Призыв собрал свыше 1 млн подписей на протяжении двух дней.
Согласно имеющейся информации, пользователи пытаются отыскать во Всемирной сети информацию, содержащую инструкцию по отмене подписки. Многочисленные поклонники ленты разочарованы завершением финального эпизода. Критике подверглись вышедшие на экраны части за отрыв от книги и скомканность повествования. В ряде случаев имело место нелепое закрытие сюжетных линий, считают критики. Вместе с тем, поведение некоторых персонажей сочли сомнительным.
Поклонники сериала «Игра престолов» составили петицию и опубликовали её в интернете. В ней фанаты требуют от руководства телевизионного канала НВО полностью переснять завершающий сезон. Призыв собрал свыше 1 млн подписей на протяжении двух дней.
Культура
Добавил: Ким Герман Сегодня, 04:52