Представлен рейтинг наиболее зависимых от социальных сетей знаменитостей





Журналисты Business Insider, проанализировав соответствующие данные, поставили во главе рейтинга американского рэпера Snoop Dogg с 647 записями. В тройку лидеров вошла соотечественница музыканта актриса Зендая с 566 твитами, а также светская львица Хлои Кардашьян с 510 публикациями в месяц.В «пятерке» оказались бразильский футболист Неймар (416) и эпатажная американская певица Ники Минаж (383), разделившая место с отмеченной «Грэмми» Арианой Гранде. В «десятку» наиболее зависимых от социальных сетей звезд попали 39-летний комик Кевин Харт (358), хип-хоп исполнительница Карди Би (293), популярный артист Джастин Бибер (281), теледива Ким Кардашьян (275) и актер Дуэйн Джонсон (270).В рейтинг включили кинозвезду Приянку Чопру и младшую из сестер Кардашьян Кайли Дженнер, публикующих менее 200 постов в месяц. Зависимость от соцсетей эксперты разглядели у интернет-знаменитости Леле Понс, канадского певца Шона Мендеса, Джиджи Хадид, Камиллы Кабельо, Дженнифер Лопес и Кортни Кардашьян, в аккаунтах которых появляются по 140-170 публикаций. С меньшим количеством заметок в список попали Майли Сайрус и Рианна, Кендалл Дженнер и Кара Делевинь, Крис Браун и Конор Макгрегор (около 100).