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Виктория Лопырева отказалась от поездки в Канны ради сына и уютной пижамы

Виктория Лопырева, три месяца назад родившая первенца, ради ребенка отказала себе у удовольствии съездить на Каннский кинофестиваль. Модель вместо прогулки по красной дорожке предпочла провести время с сыном, а роскошный наряд променяла на уютную пижаму.
Виктория Лопырева отказалась от поездки в Канны ради сына и уютной пижамы

В Instagram-аккаунте звезды появилась фотография, где она запечатлена в домашней одежде с ребенком на руках. Лопырева призналась: ей не удалось себя пересилить и оставить сына Марка-Лионеля. Модель могла отправиться в Канны с малышом, но это оказалось слишком хлопотным – нужно было тянуть с собой много багажа. На этот раз знаменитость решила остаться дома, в отличие от некоторых светских львиц, сумевших совместить роль мамы и красотки.
Как отметила Лопырева, поклонникам теперь придется смотреть на нее не на красной дорожке в шикарном наряде, а на балконе в домашней пижаме. Такая «жертва», судя по фото, звезду не расстроила. Она выглядит счастливой, обнимая своего сына.
Виктория Лопырева отказалась от поездки в Канны ради сына и уютной пижамы

Знаменитость часто просит совета у поклонников, как правильно поступить в той или иной ситуации. Лопырева консультировалась насчет поездки с грудным ребенком в Канны, а теперь заинтриговала фолловеров вопросом: «Какая разница между детьми самая допустимая?» Это сразу же натолкнуло фанатов на мысль, что модель не хочет затягивать со вторым ребенком.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:43

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