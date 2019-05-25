Виктория Лопырева отказалась от поездки в Канны ради сына и уютной пижамы

В Instagram-аккаунте звезды появилась фотография, где она запечатлена в домашней одежде с ребенком на руках. Лопырева призналась: ей не удалось себя пересилить и оставить сына Марка-Лионеля. Модель могла отправиться в Канны с малышом, но это оказалось слишком хлопотным – нужно было тянуть с собой много багажа. На этот раз знаменитость решила остаться дома, в отличие от некоторых светских львиц, сумевших совместить роль мамы и красотки.Как отметила Лопырева, поклонникам теперь придется смотреть на нее не на красной дорожке в шикарном наряде, а на балконе в домашней пижаме. Такая «жертва», судя по фото, звезду не расстроила. Она выглядит счастливой, обнимая своего сына.Знаменитость часто просит совета у поклонников, как правильно поступить в той или иной ситуации. Лопырева консультировалась насчет поездки с грудным ребенком в Канны, а теперь заинтриговала фолловеров вопросом: «Какая разница между детьми самая допустимая?» Это сразу же натолкнуло фанатов на мысль, что модель не хочет затягивать со вторым ребенком.