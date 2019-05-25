Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения

Сегодня Кристина Орбакайте празднует свой 48-й день рождения. Родные и близкие люди уже поздравили исполнительницу с праздником. Максим Галкин также не остался в стороне и опубликовал в своем Instagram поздравительный пост. Супруг Аллы Пугачевой показал подписчикам несколько фотографий Кристины Орбакайте. В комментарии артист написал, что поздравляет исполнительницу с днем рождения. Также он добавил: "Обожаю тебя, будь счастлива, удачлива, улыбчива! Ура!".Подписчики Максима Галкина присоединились к поздравительному посту. Они наперебой начали желать дочери Аллы Пугачевой успехов в творческой карьере и семейного счастья. Многие отметили, что певица выглядит намного моложе своего возраста. Всего за несколько десятков минут новый пост артиста набрал более 74 тысяч лайков.