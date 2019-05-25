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Анастасия Волочкова предстала в образе аристократичной дамы

Анастасия Волочкова удивила своих поклонников неожиданной фотографией. Знаменитая балерина поделилась снимком, где позирует в образе благородной дамы.
Анастасия Волочкова предстала в образе аристократичной дамы

Страница танцовщицы в Instagram пестрит фотографиями звезды, сидящей на шпагате или в еле прикрывающих тело купальниках. Однако этот снимок выбился из общего числа. На нем Волочкова позирует для фотопортрета в образе благородной дамы.

Также звезда открыла комментарии для этой публикации. Обычно она не дает возможности высказаться своим подписчикам. Фанаты восторженно восприняли новый образ балерины: «Обалденная красотка, мягкая улыбка, осанка, все прекрасно, крутая фотография и Настя», «Образ аристократической леди из старинных романов вам очень идёт, очень утончённо. Почаще радуйте нас такими фото», «Какая здесь Вы женственная. Шикарная женщина. Красивая. Ах, этот шарм».

Конечно, не обошлось и без ядовитых комментариев: «Очень красиво! Только ноги не раздвигайте», «Наконец-то смыли образ торговки рыбой». Хэйтеры не упускают возможности задеть звезду, но фото все же набрало множество позитивных откликов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:01

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