Британские специалисты назвали главный симптом дефицита витамина С в организме





Специалисты советуют обращать внимание на изменения, происходящие с кожей. Она является индикатором тех или иных процессов в организме. Так, долго заживающие синяки, ссадины и раны могут свидетельствовать о нехватке необходимого для регенерации тканей витамина С. В таком случае для лечения травм требуется больше времени.Если уровень данного витамина в организме является достаточным - кожа человека имеет здоровый цвет, эластичная и чистая. О дефиците витамина С следует говорить при наличии раздражения кожных покровов, вялости, нездоровой бледности или тусклости, отметили эксперты. Среди других тревожных сигналов оказались прибавка в весе без видимых причин, усталость, частые простудные заболевания и кровоточивость десен. По словам медиков, нехватке важного элемента очень подвержены люди с вредными привычками, и те, кто не придерживается правильного рациона питания.