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Британские специалисты назвали главный симптом дефицита витамина С в организме

Представители Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали о главном признаке дефицита в организме витамина С. Об этом может говорить ухудшение состояния кожного покрова, сообщается в издании Express.
Британские специалисты назвали главный симптом дефицита витамина С в организме

Специалисты советуют обращать внимание на изменения, происходящие с кожей. Она является индикатором тех или иных процессов в организме. Так, долго заживающие синяки, ссадины и раны могут свидетельствовать о нехватке необходимого для регенерации тканей витамина С. В таком случае для лечения травм требуется больше времени.

Если уровень данного витамина в организме является достаточным - кожа человека имеет здоровый цвет, эластичная и чистая. О дефиците витамина С следует говорить при наличии раздражения кожных покровов, вялости, нездоровой бледности или тусклости, отметили эксперты. Среди других тревожных сигналов оказались прибавка в весе без видимых причин, усталость, частые простудные заболевания и кровоточивость десен. По словам медиков, нехватке важного элемента очень подвержены люди с вредными привычками, и те, кто не придерживается правильного рациона питания.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:51

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