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Юлия Савичева посетила вечер памяти Иосифа Кобзона

В социальной сети Instagram Юлия Савичева опубликовала несколько новых фотографий и видео. Также исполнительница сообщила подписчикам, что посетила вечер памяти Иосифа Кобзона.

Юлия Савичева посетила вечер памяти Иосифа Кобзона

Юлия Савичева часто делает посты в соцсетях. Недавно она опубликовала в Instagram снимки и видео с вечера в ЦДЛ. Для мероприятия исполнительница выбрала платье золотого цвета в стиле 60-х годов прошлого столетия. Свой образ певица дополнила черными туфлями лодочками и не броским макияжем. В комментарии Юлия Савичева написала, что посетила вечер памяти Иосифа Кобзона. Также на мероприятии певица исполнила песню "Аист" под аккомпанемент Алексея Евсюкова. Знаменитость объяснила, что выбрала ее, потому что слова этой композиции рассказывают ситуацию, случившуюся в ее жизни.

Юлия Савичева посетила вечер памяти Иосифа Кобзона

В конце своего поста Юлия Савичева поблагодарила Екатерину Рождественскую и Нелли Кобзон за организацию такого концерта. Подписчики исполнительницы высоко оценили ее пост. Многие отметили, что в таком образе певица выглядит нежной и женственной.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:33

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