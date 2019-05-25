В 2020 году Facebook запустит собственную криптовалюту





Сотрудники Facebook называют собственную криптовалюту GlobalCoin. Тестирование этой цифровой платежной системы планируют начать до конца 2019 года. По предварительным данным, дополнительные сведения относительно новых планов соцсети должны быть озвучены текущим летом. Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг, являющийся основателем Facebook, в апреле встречался с главой Банка Англии Марком Карни. Они обсудили возможности и риски запуска криптовалюты.На данный момент Facebook обратился за операционной поддержкой к представителям в Министерство финансов США. Также стало известно, что представители соцсети обсуждают с многими сервисами, среди которых Western Union, возможность обеспечения быстрых и недорогих переводов для тех, у кого нет счетов в банках. Напомним, ранее Facebook зарегистрировал в Швейцарии новую компанию, которая связана с блокчейном, различными платежами и инвестированием.