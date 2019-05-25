«Лаборатория Касперского» предупредила о росте банковских троянов





Всего эксперты насчитали около 30 000 подобных вирусов. В сравнении, показателем такого же периода минувшего года количество приложений-троянцев возросло на 58%. Мобильные вредоносы, запускаемые кибермошенниками под видом легальных программ, собирают данные, открывающие доступ к банковским счетам.Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали возросшую в три раза численность троянов-вымогателей. В Сети уже обнаружено порядка 28 000 таких вирусов. Эти вредоносные программы блокируют экран или зашифровывают файлы жертвы, а затем шантажируют ее.