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«Лаборатория Касперского» предупредила о росте банковских троянов

«Лаборатория Касперского», занимающаяся разработкой антивирусного ПО, предупредила о росте численности мобильных троянов. Вредоносные приложения помогают хакерам собирать сведения о банковских счетах интернет-пользователей.
«Лаборатория Касперского» предупредила о росте банковских троянов

Всего эксперты насчитали около 30 000 подобных вирусов. В сравнении, показателем такого же периода минувшего года количество приложений-троянцев возросло на 58%. Мобильные вредоносы, запускаемые кибермошенниками под видом легальных программ, собирают данные, открывающие доступ к банковским счетам.

Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали возросшую в три раза численность троянов-вымогателей. В Сети уже обнаружено порядка 28 000 таких вирусов. Эти вредоносные программы блокируют экран или зашифровывают файлы жертвы, а затем шантажируют ее.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:48

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