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Мария Погребняк рассказала поклонникам, что делает ее счастливой

Модель, дизайнер и блогер Мария Погребняк решила поделиться с фанатами личными переживаниями. Знаменитость рассказала поклонникам, что делает ее счастливой каждый день.

Мария Погребняк рассказала поклонникам, что делает ее счастливой

В своем микроблоге в Instagram супруга известного футболиста Павла Погребняка старается поднимать темы, актуальные для ее виртуальной аудитории. Новый пост звезды был посвящен вещам, которые позволяют ей быть счастливой. Она отметила: раньше этого состояния ей не удавалось добиться, так как она дарила людям подарки, но многие не оценивали этого по-достоинству, что очень расстраивало знаменитость. Теперь же, когда Мария Погребняк радует близких сюрпризами - получает благодарность за презент и чувствует себя жизнерадостной.

По мнению дизайнера, все в жизни нужно делать для себя, чтобы это приносило радость и удовольствие. Для жены спортсмена счастье - ходить на любимую работу, готовить ужин, посещать спортзал, просыпаться по утрам. Блогер рекомендует подписчикам постоянно себя хвалить и называть самыми счастливыми, не ожидая комплиментов от окружающих. Счастье не должно зависеть от взаимности другого человека, заключила модель.

За несколько часов публикация участницы проекта «Meet the Russians» получила более шести тысяч отметок "Нравится". Фолловеры Марии Погребняк согласились с мнением кумира, поблагодарив за ценные слова. Поклонники также обратили внимание на эффектный образ модели и написали множество комплиментов в ее адрес.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:15

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