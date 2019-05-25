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Анна Банщикова рассказала о новом увлечении

На странице своего аккаунта в Instagram Анна Банщикова рассказала подписчикам о своем новом увлечении. Фанаты актрисы высоко оценили ее публикацию.

Анна Банщикова рассказала о новом увлечении

Анна Банщикова делится с поклонниками всем, что происходит в ее жизни. Накануне актриса решила рассказать в социальной сети Instagram о своем новом увлечении. Она опубликовала несколько фотографий и небольшое видео. На кадрах артистка запечатлена рядом с конем. Знаменитость одета в темно-красную куртку и высокие сапоги для конных прогулок. В комментарии она написала, что ей удалось подружиться с жеребцом по кличке Гриша. В конце своего поста Банщикова добавила: "Какой же он грациозный, и какой в нем покой!".

Анна Банщикова рассказала о новом увлечении

Подписчики пришли в восторг от просмотренных кадров. Многие отметили, что актрисе очень подходит образ наездницы. Другие пожелали знаменитости удачи в ее новом увлечении и посоветовали быть осторожней, поскольку лошади весьма своенравные животные. Всего за сутки публикация Анны Банщиковой собрала множество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:39

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