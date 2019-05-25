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Марию Кончаловскую раскритиковали за «изуродованное» татуировками тело

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария серьезно увлекается тату-искусством. 17-летняя наследница знаменитостей уже нанесла себе ряд ярких рисунков и не собирается на этом останавливаться. Поклонники раскритиковали Кончаловскую за «изуродованное» тело.
Марию Кончаловскую раскритиковали за «изуродованное» татуировками тело

На днях звездная наследница посетила тату-салон для нанесения очередного изображения, но еще не похвасталась конечным результатом. Дочь Толкалиной призналась, она «подсела» на процесс, поскольку при набивании татуировки испытывает одновременно и радость и боль, а при каждом касании иглы поет оперные арии.

Большинство интернет-пользователей не поддерживают увлечение Кончаловской. Многие уверены, в будущем дочь актрисы и режиссера пожалеет, что «изуродовала» себя татуировками. Поклонники советуют наследнице знаменитостей, у которой практически полностью разрисована левая рука и есть тату на шее, остановиться.
Марию Кончаловскую раскритиковали за «изуродованное» татуировками тело

Фанаты привели в пример Дениса Шальных, сына Елены Яковлевой. Он увлекся татуировками в таком же возрасте, что и Кончаловская, и покрыл ими даже лицо. Теперь молодой человек жалеет, что не смог держать под контролем этот процесс. Многие предполагают, наследницу Толкалиной может ожидать та же участь.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:39

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