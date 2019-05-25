Марию Кончаловскую раскритиковали за «изуродованное» татуировками тело
Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария серьезно увлекается тату-искусством. 17-летняя наследница знаменитостей уже нанесла себе ряд ярких рисунков и не собирается на этом останавливаться. Поклонники раскритиковали Кончаловскую за «изуродованное» тело.
На днях звездная наследница посетила тату-салон для нанесения очередного изображения, но еще не похвасталась конечным результатом. Дочь Толкалиной призналась, она «подсела» на процесс, поскольку при набивании татуировки испытывает одновременно и радость и боль, а при каждом касании иглы поет оперные арии.
Большинство интернет-пользователей не поддерживают увлечение Кончаловской. Многие уверены, в будущем дочь актрисы и режиссера пожалеет, что «изуродовала» себя татуировками. Поклонники советуют наследнице знаменитостей, у которой практически полностью разрисована левая рука и есть тату на шее, остановиться.
Фанаты привели в пример Дениса Шальных, сына Елены Яковлевой. Он увлекся татуировками в таком же возрасте, что и Кончаловская, и покрыл ими даже лицо. Теперь молодой человек жалеет, что не смог держать под контролем этот процесс. Многие предполагают, наследницу Толкалиной может ожидать та же участь.
На днях звездная наследница посетила тату-салон для нанесения очередного изображения, но еще не похвасталась конечным результатом. Дочь Толкалиной призналась, она «подсела» на процесс, поскольку при набивании татуировки испытывает одновременно и радость и боль, а при каждом касании иглы поет оперные арии.
Большинство интернет-пользователей не поддерживают увлечение Кончаловской. Многие уверены, в будущем дочь актрисы и режиссера пожалеет, что «изуродовала» себя татуировками. Поклонники советуют наследнице знаменитостей, у которой практически полностью разрисована левая рука и есть тату на шее, остановиться.
Фанаты привели в пример Дениса Шальных, сына Елены Яковлевой. Он увлекся татуировками в таком же возрасте, что и Кончаловская, и покрыл ими даже лицо. Теперь молодой человек жалеет, что не смог держать под контролем этот процесс. Многие предполагают, наследницу Толкалиной может ожидать та же участь.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:39