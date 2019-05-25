Марию Кончаловскую раскритиковали за «изуродованное» татуировками тело

На днях звездная наследница посетила тату-салон для нанесения очередного изображения, но еще не похвасталась конечным результатом. Дочь Толкалиной призналась, она «подсела» на процесс, поскольку при набивании татуировки испытывает одновременно и радость и боль, а при каждом касании иглы поет оперные арии.Большинство интернет-пользователей не поддерживают увлечение Кончаловской. Многие уверены, в будущем дочь актрисы и режиссера пожалеет, что «изуродовала» себя татуировками. Поклонники советуют наследнице знаменитостей, у которой практически полностью разрисована левая рука и есть тату на шее, остановиться.Фанаты привели в пример Дениса Шальных, сына Елены Яковлевой. Он увлекся татуировками в таком же возрасте, что и Кончаловская, и покрыл ими даже лицо. Теперь молодой человек жалеет, что не смог держать под контролем этот процесс. Многие предполагают, наследницу Толкалиной может ожидать та же участь.