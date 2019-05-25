Опрос: Большинство россиян не испытывают страхов из-за работы
Большая часть россиян лишена страхов, связанных с их работой. Согласно исследованию сервиса Superjob, всего 7% жителей РФ опасаются увольнения.
Среди опрошенных 3% высказались о боязни задержки или невыплаты заработной платы и нестабильности компаний, где они работают. 2% респондентов признались, что робеют перед руководством и не очень комфортно чувствуют себя в коллективе. Большинство россиян (68%) лишены всяких фобий, связанных с профессией. В 2014 году этот показатель составлял 64%
Опрос, организованный порталом по поиску работы, проводился в апреле. В анкетировании принимали участие порядка 2000 россиян в возрасте, превышающем 18 лет.
Среди опрошенных 3% высказались о боязни задержки или невыплаты заработной платы и нестабильности компаний, где они работают. 2% респондентов признались, что робеют перед руководством и не очень комфортно чувствуют себя в коллективе. Большинство россиян (68%) лишены всяких фобий, связанных с профессией. В 2014 году этот показатель составлял 64%
Опрос, организованный порталом по поиску работы, проводился в апреле. В анкетировании принимали участие порядка 2000 россиян в возрасте, превышающем 18 лет.
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:08