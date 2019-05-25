АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Маркер рака предстательной железы PSA активирует процесс образования метастазов
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Опрос: Большинство россиян не испытывают страхов из-за работы

Большая часть россиян лишена страхов, связанных с их работой. Согласно исследованию сервиса Superjob, всего 7% жителей РФ опасаются увольнения.
Опрос: Большинство россиян не испытывают страхов из-за работы

Среди опрошенных 3% высказались о боязни задержки или невыплаты заработной платы и нестабильности компаний, где они работают. 2% респондентов признались, что робеют перед руководством и не очень комфортно чувствуют себя в коллективе. Большинство россиян (68%) лишены всяких фобий, связанных с профессией. В 2014 году этот показатель составлял 64%

Опрос, организованный порталом по поиску работы, проводился в апреле. В анкетировании принимали участие порядка 2000 россиян в возрасте, превышающем 18 лет.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Асмус примерила новый образ
Марию Кончаловскую раскритиковали за
Лариса Гузеева отпраздновала юбилей в
Ученые разработали методы борьбы с
Дмитрий Тарасов отпраздновал победу в
Опрос: Большинство россиян не
Алена Водонаева опровергла роман с
Дочь Александра Малинина рассказала о
«Маленькая грудь и толстые ноги»: Ольга
Супруга Полански раскритиковала
Алёна Водонаева потеряла средства к
Мать Прохора Шаляпина высказалась о его
"Лучший Эрнст": Наталья Штурм
Настя Каменских показала, как начинался
Сергей Лазарев рассказал о жизненных
Поклонник подарил Дане Борисовой новый
Анфиса Чехова рассказала об
"Не превращайся в тетку!": Наташа
Катя Лель засняла на видео неопознанные
«Дом-2»: Наталья Шаронова призналась,
Иностранных экономистов поразил золотой
Появились слухи, что Элина Камирен и
Ольга Рапунцель стала лицом проекта
Иван Ургант одобрил результаты «Голоса
"Всем сестрам по серьгам": Садальский
Звезда «Дома-2» Лена Хромина требует
Татьяна Кравченко призналась, что
В Подмосковье в ДТП на Ленинградском
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Софи Тернер «превратилась» в блондинку
Просмотреть все новости