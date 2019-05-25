«Маленькая грудь и толстые ноги»: Ольга Бузова раскритиковала собственную фигуру
Телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram новые снимки в фиолетовом купальнике, признавшись под фото, что у нее маленькая грудь и толстые ноги. Певица в очередной раз попала под волну критики хейтеров, раскритиковавших ее за публикацию откровенных кадров.
Звезда "Дома-2" Ольга Бузова популярна в соцсетях, а армия ее фанатов в Instagram насчитывает 15 миллионов фолловеров. Недавно певица и телеведущая опубликовала в соцсети новые снимки, где предстала в мини-бикини фиолетового цвета и солнцезащитных очках.
Поклонники тут же поспешили заметить, что ноги у поющей звезды стройные, ей не стоит переживать по поводу лишних килограмм, а вот груди действительно практически нет. Хейтеры же в очередной раз поспешили раскритиковать Ольгу Бузову, отметив, что у нее отсутствует понимание того, что можно показывать на людях, а что нет, а также стыд.
Звезда "Дома-2" Ольга Бузова популярна в соцсетях, а армия ее фанатов в Instagram насчитывает 15 миллионов фолловеров. Недавно певица и телеведущая опубликовала в соцсети новые снимки, где предстала в мини-бикини фиолетового цвета и солнцезащитных очках.
"У меня маленькая грудь и толстые ноги, но имеет ли это значение, если у меня большая душа и чуткое сердце", — написала Ольга Бузова.
Поклонники тут же поспешили заметить, что ноги у поющей звезды стройные, ей не стоит переживать по поводу лишних килограмм, а вот груди действительно практически нет. Хейтеры же в очередной раз поспешили раскритиковать Ольгу Бузову, отметив, что у нее отсутствует понимание того, что можно показывать на людях, а что нет, а также стыд.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:46