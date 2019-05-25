"Лучший Эрнст": Наталья Штурм прокомментировала повторный финал шоу "Голос. Дети"
Наталья Штурм очень ждала повторного финала популярного вокального шоу "Голос. Дети", полагая, что рейтинги программы будут высокими. Ожидания не обманули певицу: она оценила победу 9 участников, отметив, что Константин Эрнст сделал правильный поступок.
В своем аккаунте в Instagram звезда назвала генерального директора Первого канала "лучшим Эрнстом всей жизни, времен "Вида" и "Матадора". По словам Штурм, он стал "мальчишкой, которому нужно было поступить по-пацански". Певица обратила внимание, что Эрнст поступил так, как на его месте поступил бы Листьев. Решение артистка называет дружелюбным, а на шоу все было очень профессионально. Знаменитость уверена, что победа участников стала праздником для зрителей и самих конкурсантов.
Точка в громком скандале поставлена, считает Наталья Штурм. Она пожелала победителям счастья и успехов в творческом будущем. Первый канал, по ее мнению, не стал делать больших рейтингов на скандальной истории, а поступил честно. За несколько часов пост артистки положительно оценили более тысячи подписчиков. Некоторые пользователи не поверили в честность федерального канала, назвав его главу "продажным человеком", который сделал из людей дураков. Фанаты Штурм полагают, что руководство не стало давать ход скандалу, так как это была его ошибка.
В своем аккаунте в Instagram звезда назвала генерального директора Первого канала "лучшим Эрнстом всей жизни, времен "Вида" и "Матадора". По словам Штурм, он стал "мальчишкой, которому нужно было поступить по-пацански". Певица обратила внимание, что Эрнст поступил так, как на его месте поступил бы Листьев. Решение артистка называет дружелюбным, а на шоу все было очень профессионально. Знаменитость уверена, что победа участников стала праздником для зрителей и самих конкурсантов.
Точка в громком скандале поставлена, считает Наталья Штурм. Она пожелала победителям счастья и успехов в творческом будущем. Первый канал, по ее мнению, не стал делать больших рейтингов на скандальной истории, а поступил честно. За несколько часов пост артистки положительно оценили более тысячи подписчиков. Некоторые пользователи не поверили в честность федерального канала, назвав его главу "продажным человеком", который сделал из людей дураков. Фанаты Штурм полагают, что руководство не стало давать ход скандалу, так как это была его ошибка.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:16