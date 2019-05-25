"Лучший Эрнст": Наталья Штурм прокомментировала повторный финал шоу "Голос. Дети"

В своем аккаунте в Instagram звезда назвала генерального директора Первого канала "лучшим Эрнстом всей жизни, времен "Вида" и "Матадора". По словам Штурм, он стал "мальчишкой, которому нужно было поступить по-пацански". Певица обратила внимание, что Эрнст поступил так, как на его месте поступил бы Листьев. Решение артистка называет дружелюбным, а на шоу все было очень профессионально. Знаменитость уверена, что победа участников стала праздником для зрителей и самих конкурсантов.Точка в громком скандале поставлена, считает Наталья Штурм. Она пожелала победителям счастья и успехов в творческом будущем. Первый канал, по ее мнению, не стал делать больших рейтингов на скандальной истории, а поступил честно. За несколько часов пост артистки положительно оценили более тысячи подписчиков. Некоторые пользователи не поверили в честность федерального канала, назвав его главу "продажным человеком", который сделал из людей дураков. Фанаты Штурм полагают, что руководство не стало давать ход скандалу, так как это была его ошибка.