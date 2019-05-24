Ольга Бузова в Stories не смогла выговорить слово «апартаменты»

«Было два варианта развития событий во время ожидания самолета в Сочи. Вариант первый – пойти поспать в апралтралменты... апралтра... Ну вы поняли, куда пойти поспать... И вариант второй – пойти поесть...» - поведала телезнаменитость фолловерам.

Считанные часы назад Бузова разместила в личном микроблоге несколько свежих Stories, на которых рассказала подписчикам, что сейчас, вернувшись из Стамбула в Москву, вынуждена лететь в Сочи. По словам телеведущей реалити-шоу «Дом-2», в аэропорту Шереметьево она долго не могла определиться, что же ей делать: пойти отдыхать или сходить в ресторан покушать.Как бы то ни было, но не муки выбора Ольги заинтересовали ее поклонников. Дело в том, что Бузова в Stories не смогла выговорить слово «апартаменты».Стоит отметить, что недоброжелателей подобная оплошность Бузовой очень порадовала. Один за другим они принялись заявлять, что у Ольги совсем все плохо с дикцией, а некоторые даже поспешили поинтересоваться у знаменитости, не думает ли она о том, чтобы записаться на курсы ораторского искусства.Впрочем, и в этот раз за артистку поспешили вступиться ее преданные фанаты. По мнению читателей, Бузова не смогла выговорить слово «апартаменты» только потому, что очень устала.