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Ольга Бузова в Stories не смогла выговорить слово «апартаменты»

Новоявленная российская артистка Ольга Бузова опубликовала в разделе Stories в Instagram свежий видеоролик, на котором не смогла выговорить слово «апартаменты». По мнению фолловеров, жесткий гастрольный график совсем измотал певицу.

Ольга Бузова в Stories не смогла выговорить слово «апартаменты»

Считанные часы назад Бузова разместила в личном микроблоге несколько свежих Stories, на которых рассказала подписчикам, что сейчас, вернувшись из Стамбула в Москву, вынуждена лететь в Сочи. По словам телеведущей реалити-шоу «Дом-2», в аэропорту Шереметьево она долго не могла определиться, что же ей делать: пойти отдыхать или сходить в ресторан покушать.

Как бы то ни было, но не муки выбора Ольги заинтересовали ее поклонников. Дело в том, что Бузова в Stories не смогла выговорить слово «апартаменты».

«Было два варианта развития событий во время ожидания самолета в Сочи. Вариант первый – пойти поспать в апралтралменты... апралтра... Ну вы поняли, куда пойти поспать... И вариант второй – пойти поесть...» - поведала телезнаменитость фолловерам.


Ольга Бузова в Stories не смогла выговорить слово «апартаменты»

Стоит отметить, что недоброжелателей подобная оплошность Бузовой очень порадовала. Один за другим они принялись заявлять, что у Ольги совсем все плохо с дикцией, а некоторые даже поспешили поинтересоваться у знаменитости, не думает ли она о том, чтобы записаться на курсы ораторского искусства.

Впрочем, и в этот раз за артистку поспешили вступиться ее преданные фанаты. По мнению читателей, Бузова не смогла выговорить слово «апартаменты» только потому, что очень устала.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:26

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