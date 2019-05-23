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Учёные стали на шаг ближе к разгадке исчезновения антивещества во Вселенной

Учёные провели исследования и получили новые данные, которые могут поспособствовать разгадке исчезновения антивещества во Вселенной. Специалисты впервые сумели изучить процессы, частично раскрывающие завесу тайны.
Учёные стали на шаг ближе к разгадке исчезновения антивещества во Вселенной

На мероприятии "Rencontres de Moriond", проходящем в Италии, учёные из Корнельского университета высказали гипотезу о причине исчезновения антивещества во Вселенной. По их мнению, материя, имеющая версию с отрицательным зарядом, исчезла при взаимодействии с другими веществами. Считается, что ранее существовали не столько "очаровательные" кварки, но и антикварки, которые распадались, вступая в контакт с быстрорастущей Вселенной. При Большом взрыве вещества обоих типов было приблизительно равное количество, но впоследствии одно полностью исчезло.

В настоящий момент научные работники пока не проверили свои предположения, но уже зафиксировали несоответствие распада антикварков и "очаровательных" кварков. Вскоре специалисты хотят получить все ответы, используя для этого реакцию бозона Хиггса или нейтрино.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:30

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