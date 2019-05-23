Учёные стали на шаг ближе к разгадке исчезновения антивещества во Вселенной





На мероприятии "Rencontres de Moriond", проходящем в Италии, учёные из Корнельского университета высказали гипотезу о причине исчезновения антивещества во Вселенной. По их мнению, материя, имеющая версию с отрицательным зарядом, исчезла при взаимодействии с другими веществами. Считается, что ранее существовали не столько "очаровательные" кварки, но и антикварки, которые распадались, вступая в контакт с быстрорастущей Вселенной. При Большом взрыве вещества обоих типов было приблизительно равное количество, но впоследствии одно полностью исчезло.В настоящий момент научные работники пока не проверили свои предположения, но уже зафиксировали несоответствие распада антикварков и "очаровательных" кварков. Вскоре специалисты хотят получить все ответы, используя для этого реакцию бозона Хиггса или нейтрино.