Элтону Джону запретили демонтировать замок для ослов
Власти Великобритании запретили Элтону Джону демонтировать конюшню, возведенную в стиле Виндзорского дворца. Замок для ослов известный композитор построил в собственном поместье на территории графства Бекшир в 1993 году.
На сооружение с бойницами и подъемным мостом сэр Элтон Джон потратил порядка 20 000 фунтов стерлингов. Теперь знаменитость решил снести импровизированный замок, где на сегодняшний день обитают пара ослов и два шетлендских пони, а на его месте построить музыкальную студию. Композитор запросил разрешение на работы в своем поместье, подав в Совет Королевского бюро Виндзора и Мейденхеда соответствующее заявление. Однако британские чиновники запретили демонтировать конюшню.
Как объяснили Джону, план строительства студии выходит за рамки требований. Служебное здание окажется напротив фасада жилого дома, что запрещено, и оно превышает высоту в три метра, допустимую в Виндзоре. Чиновники заявили, что музыкальная студия, в отличие от ослиной фермы, сможет испортить вид земель, где расположена резиденция монаршей семьи, передает «ПолитРоссия».
На сооружение с бойницами и подъемным мостом сэр Элтон Джон потратил порядка 20 000 фунтов стерлингов. Теперь знаменитость решил снести импровизированный замок, где на сегодняшний день обитают пара ослов и два шетлендских пони, а на его месте построить музыкальную студию. Композитор запросил разрешение на работы в своем поместье, подав в Совет Королевского бюро Виндзора и Мейденхеда соответствующее заявление. Однако британские чиновники запретили демонтировать конюшню.
Как объяснили Джону, план строительства студии выходит за рамки требований. Служебное здание окажется напротив фасада жилого дома, что запрещено, и оно превышает высоту в три метра, допустимую в Виндзоре. Чиновники заявили, что музыкальная студия, в отличие от ослиной фермы, сможет испортить вид земель, где расположена резиденция монаршей семьи, передает «ПолитРоссия».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:57