Влад Кадони уверен, что Капаклы подавляет Африкантову, не давая ей возможности высказаться
Участник телешоу «Спаси свою любовь» Роман Капаклы подавляет свою возлюбленную Марину Африкантову, не давая ей возможности высказать свое мнение. Именно к таким выводам пришел ведущий «Дома-2» Влад Кадони.
Не секрет, что в последнее время Африкантова довольно часто жалуется на то, что Капаклы стал грубым и несдержанным. После вчерашней серии телепроекта «Спаси свою любовь» в этом убедились и поклонники шоу.
И если раньше Роман всегда считался с мнением своей избранницы, о чем не единожды в своих прямых эфирах говорила потенциальная теща Капаклы - Татьяна Владимировна, то сейчас руководству «Дома-2» пришлось обсуждать его отношение к Марине на очередном Семейном совете.
По словам Кадони, на тему того, что Капаклы «затыкает свою женщину», с парнем говорили не единожды.
Кадони даже поспешил привести Капаклы пример и напомнил ситуацию, когда на общей кухне молодой человек несколько раз пытался «закрыть рот» Марине, после чего девушка попросту расплакалась.
Нужно сказать, что Африкантова не стала поддерживать желание Кадони заступиться за нее и заявила, что она сама виновата в том, что Капаклы то и дело «закрывает ей рот». По словам Марины, она хочет высказаться в тот момент, когда говорит Рома, поэтому и возникают подобные неприятные ситуации.
Не секрет, что в последнее время Африкантова довольно часто жалуется на то, что Капаклы стал грубым и несдержанным. После вчерашней серии телепроекта «Спаси свою любовь» в этом убедились и поклонники шоу.
И если раньше Роман всегда считался с мнением своей избранницы, о чем не единожды в своих прямых эфирах говорила потенциальная теща Капаклы - Татьяна Владимировна, то сейчас руководству «Дома-2» пришлось обсуждать его отношение к Марине на очередном Семейном совете.
По словам Кадони, на тему того, что Капаклы «затыкает свою женщину», с парнем говорили не единожды.
«На эту тему с Романом Капаклы разговаривали неоднократно. И я, и Бородина, и даже, по-моему, Бузова. И мы говорили: «Ром, заканчивай затыкать свою женщину! Ну, почему-то так получается, что Рома просто на эту тему плюет», - обратился Влад к паре Марины и Романа.
Кадони даже поспешил привести Капаклы пример и напомнил ситуацию, когда на общей кухне молодой человек несколько раз пытался «закрыть рот» Марине, после чего девушка попросту расплакалась.
Нужно сказать, что Африкантова не стала поддерживать желание Кадони заступиться за нее и заявила, что она сама виновата в том, что Капаклы то и дело «закрывает ей рот». По словам Марины, она хочет высказаться в тот момент, когда говорит Рома, поэтому и возникают подобные неприятные ситуации.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:33