Влад Кадони уверен, что Капаклы подавляет Африкантову, не давая ей возможности высказаться

«На эту тему с Романом Капаклы разговаривали неоднократно. И я, и Бородина, и даже, по-моему, Бузова. И мы говорили: «Ром, заканчивай затыкать свою женщину! Ну, почему-то так получается, что Рома просто на эту тему плюет», - обратился Влад к паре Марины и Романа.



