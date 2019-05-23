Владимир Соловьёв ответил вызвавшему его на дуэль и назвавшему «бесом» журналисту из Краснодара





Так, Владимир Соловьёв назвал протестующих «бесами» и пригрозил, что приедет в Екатеринбург и «разгонит этих чертей». В ответ на такое заявление Кирилл Гурьев разместил в интернете обращение к телеведущему, в котором он в грубой форме вызывает оппонента «на дуэль». По словам журналиста, Владимир Соловьёв оскорбил не только горожан, но и всё российское население, и за это должен «получить по заслугам». Формат поединка Кирилл Гурьев предложил телеведущему выбрать самому – хоть на ринге. В конце открытого письма корреспондент назвал оппонента «бесом» и выразил уверенность, что обязательно его победит.Кирилл Гурьев также отметил: он не выступает против веры как таковой или против возможности религиозным людям строить здания для поклонения Всевышнему, однако ситуация в Екатеринбурге уже стала символичной – ведь это далеко не первый раз, когда народ сопротивляется властям, а те, в свою очередь, не хотят считаться с мнением простых людей.Владимир Соловьёв прокомментировал данный выпад в его сторону, отметив в интервью изданию «Федеральное агентство новостей», что не намерен поддаваться на провокацию со стороны «неизвестного ему журналиста». Телеведущий выразил сомнение в том, что вызвавший его на дуэль человек имеет дворянское происхождение или имеет какое-либо понятие о чести, а также предположил, что оппонент задался целью просто-напросто прославиться на его имени.