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Ученый объяснил, с чем связан запрет на алкоголь и газировку в космосе

Отечественный эксперт Александр Агуреев объяснил, с чем связан запрет на алкоголь и газировку в космосе. Ученый рассказал, что об адекватном поведении человека после употребления напитков "покрепче" сложно говорить.
Ученый объяснил, с чем связан запрет на алкоголь и газировку в космосе

По словам эксперта, членам экипажа МКС разрешено пить любые напитки кроме крепких и газированных. Спиртное не одобрили, поскольку психологи не уверены в адекватной реакции человека на стрессовую ситуацию в космосе. Поведение космонавта под воздействием алкогольного опьянения спрогнозировать невозможно.

Агуреев добавил, что еще во время создания МКС диетологи из Канады выступили с предложением добавить вино в рацион "покорителей космоса", так как данный напиток не запрещается употреблять членам экипажей подводных лодок. Научные сотрудники NASA тщательно изучили предложение специалистов и пришли к выводу, что из-за строгой иерархии на подлодках, предусматривающей ночное дежурство, спиртное пить можно. Если говорить о космонавтах, то нет уверенности, что кто-то не выпьет все "горючие" запасы в ночное время.

"Табу" на газированные напитки вызвано тем, что они разбрызгиваются во время открытия. Это может создавать не только неудобства для экипажа, но и нарушить работу большинства систем.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:05

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