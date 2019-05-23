Ученый объяснил, с чем связан запрет на алкоголь и газировку в космосе





По словам эксперта, членам экипажа МКС разрешено пить любые напитки кроме крепких и газированных. Спиртное не одобрили, поскольку психологи не уверены в адекватной реакции человека на стрессовую ситуацию в космосе. Поведение космонавта под воздействием алкогольного опьянения спрогнозировать невозможно.Агуреев добавил, что еще во время создания МКС диетологи из Канады выступили с предложением добавить вино в рацион "покорителей космоса", так как данный напиток не запрещается употреблять членам экипажей подводных лодок. Научные сотрудники NASA тщательно изучили предложение специалистов и пришли к выводу, что из-за строгой иерархии на подлодках, предусматривающей ночное дежурство, спиртное пить можно. Если говорить о космонавтах, то нет уверенности, что кто-то не выпьет все "горючие" запасы в ночное время."Табу" на газированные напитки вызвано тем, что они разбрызгиваются во время открытия. Это может создавать не только неудобства для экипажа, но и нарушить работу большинства систем.