Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова призналась, что сейчас делит с женихом свою машину
Бывшая участница телешоу «Дом-2» Ольга Жарикова рассказала, что уже сейчас делит с будущим мужем имущество. Оказывается, что парочка никак не может поделить машину телезнаменитости, которую она ранее продала своему избраннику, а теперь хочет ее забрать.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Жариковой, в котором девушка рассказала, почему ее бракосочетание чуть не сорвалось из-за сделки, совершенной два года назад. По словам Ольги, на сегодняшний день они до сих пор так и не поделили с женихом ее автомобиль.
Оказывается, что чуть позже Ольга и Виктор начали встречаться, и парень даже сделал ей предложение руки и сердца. Тем не менее, когда Жарикова выяснила, что ее возлюбленный так и не переоформил ее машину на себя, она поняла, что автомобиль все еще ее, хоть она и продала его.
Также выяснилось, что буквально каждая ссора влюбленных заканчивается тем, что они начинают делить машину. Как только Ольга заявляет будущему мужу, что автомобиль на самом деле все еще принадлежит ей, он сразу же отнимает у нее ключи.
Сейчас Жарикова и ее жених приняли весьма обдуманное решение – продать машину, из-за которой они постоянно ругаются. К слову, затронула Ольга и тему свадьбы. По словам экс-возлюбленной Александра Гобозова, в августе они с Виктором просто распишутся, а самого торжества не будет, сообщает Dom2Life.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Жариковой, в котором девушка рассказала, почему ее бракосочетание чуть не сорвалось из-за сделки, совершенной два года назад. По словам Ольги, на сегодняшний день они до сих пор так и не поделили с женихом ее автомобиль.
«Я пыталась продать машину, и ее купил Витя. В то время мы с ним просто дружили», - рассказала звезда «Дома-2» журналистам.
Оказывается, что чуть позже Ольга и Виктор начали встречаться, и парень даже сделал ей предложение руки и сердца. Тем не менее, когда Жарикова выяснила, что ее возлюбленный так и не переоформил ее машину на себя, она поняла, что автомобиль все еще ее, хоть она и продала его.
Также выяснилось, что буквально каждая ссора влюбленных заканчивается тем, что они начинают делить машину. Как только Ольга заявляет будущему мужу, что автомобиль на самом деле все еще принадлежит ей, он сразу же отнимает у нее ключи.
Сейчас Жарикова и ее жених приняли весьма обдуманное решение – продать машину, из-за которой они постоянно ругаются. К слову, затронула Ольга и тему свадьбы. По словам экс-возлюбленной Александра Гобозова, в августе они с Виктором просто распишутся, а самого торжества не будет, сообщает Dom2Life.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:29