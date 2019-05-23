Дети Сергея Жукова снимаются в полнометражном фильме с Сергеем Безруковым

Режиссер «Папиных дочек» в настоящее время снимает полнометражный фильм «Артек. Большое путешествие». Сейчас команда работает в Артеке, а затем переместится в Москву. Это комедия, повествующая о приключениях четырех ребят, которые во время пребывания в летнем лагере перемещаются на 30 лет назад и встречаются там со своими родителями. Вместе с именитыми актерами снимаются дети, отдыхающие в Артеке.Регина Бурд, жена Сергея Жукова, находилась со своими детьми во время съемок. Она рассказала, что они очень волновались, но при этом прикладывали все усилия для того, чтобы воплотить все задумки режиссёра. Она отмечает, что для ее детей очень была важна поддержка всей съемочной команды.Актерский талант, видимо, присущ всем детям Сергея Жукова. Его старшая дочь Александра несколько лет играла главные роли в русском детском театре в США.