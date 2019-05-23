Поклонники Виктории Толстогановой пророчат её 8-летнему сыну карьеру стилиста

Виктория Толстоганова опубликовала в соцсети фото, сделанное во время выступления её сына на концерте, организованном музыкальной школой, которую он посещает. В посте к кадру знаменитость отметила: её ребёнок самостоятельно подобрал одежду для важного события, советов она ему в этом плане не даёт. На мероприятии младший сын актрисы появился в джинсах с потёртостями, длинной майке и строгом пиджаке. В комментариях многие поклонники артистки выразили уверенность, что её наследник в будущем станет талантливым стилистом.Виктория Толстоганова – мать троих детей: 14-летней Варвары и 10-летнего Фёдора, которые появились на свет, когда актриса была замужем за актёром Андреем Кузичевым, и 8-летнего Ивана, отцом которого является режиссёр Алексей Агранович.