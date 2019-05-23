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Робин Аррен из «Игры престолов» в финале саги изменился до неузнаваемости

Лино Фасиоль, сыгравший в «Игре престолов» капризного подростка, впервые появился в фильме в 11-летнем возрасте. Персонаж юного актера не появлялся в нескольких сезонах сериала, но создатели картины включили его в финальный эпизод. В привлекательном 18-летнем юноше многие не сразу узнали маленького Робина Аррена.
Робин Аррен из «Игры престолов» в финале саги изменился до неузнаваемости

Актера обескуражил внезапный интерес публики, ведь до этого его героя никто особо не замечал. После финальной серии «Игры престолов» Фасиоля засыпали сообщениями и звонками, а за одну ночь, по его словам, на профиль в социальной сети подписалось больше людей, нежели за все существование страницы.

Поклонники легендарной саги с восторгом восприняли преображение Робина Аррена, особенно его характер. Зрители запомнили персонажа Фасиоля капризным ребенком, окруженным заботой матери, продолжавшей кормить сына-подростка грудью. Однако в финале фанаты увидели не «молочного» мальчика, а возмужавшего лорда Долины. Многие поклонники признались: в начале сериала Аррен раздражал, а теперь он – «один из самых крутых парней Вестероса».

Фасиоль старается держаться как можно скромнее. Актер, не привыкший к комплиментам, не знает, как правильно реагировать на новый для себя статус звездного красавца, но признается, что это ему нравится.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:36

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