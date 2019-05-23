Робин Аррен из «Игры престолов» в финале саги изменился до неузнаваемости
Лино Фасиоль, сыгравший в «Игре престолов» капризного подростка, впервые появился в фильме в 11-летнем возрасте. Персонаж юного актера не появлялся в нескольких сезонах сериала, но создатели картины включили его в финальный эпизод. В привлекательном 18-летнем юноше многие не сразу узнали маленького Робина Аррена.
Актера обескуражил внезапный интерес публики, ведь до этого его героя никто особо не замечал. После финальной серии «Игры престолов» Фасиоля засыпали сообщениями и звонками, а за одну ночь, по его словам, на профиль в социальной сети подписалось больше людей, нежели за все существование страницы.
Поклонники легендарной саги с восторгом восприняли преображение Робина Аррена, особенно его характер. Зрители запомнили персонажа Фасиоля капризным ребенком, окруженным заботой матери, продолжавшей кормить сына-подростка грудью. Однако в финале фанаты увидели не «молочного» мальчика, а возмужавшего лорда Долины. Многие поклонники признались: в начале сериала Аррен раздражал, а теперь он – «один из самых крутых парней Вестероса».
Фасиоль старается держаться как можно скромнее. Актер, не привыкший к комплиментам, не знает, как правильно реагировать на новый для себя статус звездного красавца, но признается, что это ему нравится.
Актера обескуражил внезапный интерес публики, ведь до этого его героя никто особо не замечал. После финальной серии «Игры престолов» Фасиоля засыпали сообщениями и звонками, а за одну ночь, по его словам, на профиль в социальной сети подписалось больше людей, нежели за все существование страницы.
Поклонники легендарной саги с восторгом восприняли преображение Робина Аррена, особенно его характер. Зрители запомнили персонажа Фасиоля капризным ребенком, окруженным заботой матери, продолжавшей кормить сына-подростка грудью. Однако в финале фанаты увидели не «молочного» мальчика, а возмужавшего лорда Долины. Многие поклонники признались: в начале сериала Аррен раздражал, а теперь он – «один из самых крутых парней Вестероса».
Фасиоль старается держаться как можно скромнее. Актер, не привыкший к комплиментам, не знает, как правильно реагировать на новый для себя статус звездного красавца, но признается, что это ему нравится.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:36