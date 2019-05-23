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Ларс фон Триер рассказал Ксении Собчак о борьбе с алкогольной зависимостью

Популярный датский режиссер, сценарист и актер Ларс фон Триер поведал скандально-известной тележурналистке Ксении Собчак о том, как боролся с алкогольной зависимостью. В ходе интервью бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» выяснила, что горячительные напитки являются не единственной зависимостью знаменитости.

Ларс фон Триер рассказал Ксении Собчак о борьбе с алкогольной зависимостью

Вчера, 22 мая, Ксения презентовала всему миру свой новый выпуск YouTube-шоу под названием «Осторожно, Собчак!». В этот раз главным героем телезнаменитости оказался прославленный режиссер из Дании Ларс фон Триер, на счету у которого такие кинокартины, как «Нимфоманка», «Меланхолия», «Танцуй в темноте», «Идиоты», и многие другие.

Нужно сказать, что во время интервью Собчак поднимала различные темы, начиная от Каннских фестивалей, заканчивая стремлением к равноправию женщин. Впрочем, самым интересным вопросом, который, как известно, интересует многих, стала тема, как же фон Триер все-таки борется со своими зависимостями.

Ларс фон Триер рассказал Ксении Собчак о борьбе с алкогольной зависимостью

Ксении удалось выяснить, что у режиссера имеется несколько зависимостей: от спиртных напитков, а также от определенных лекарств. Ларс фон Триер сразу же заявил, что не пригласил Собчак в свою комнату только потому, что не хотел, чтобы она видела, сколько таблеток он принимает.

По словам знаменитости, в день ему приходится выпивать 14 таблеток, которые помогают ему держать своих «внутренних демонов» под контролем. Также выяснилось, что сейчас режиссер проходит специальную терапию, чтобы навсегда избавиться от зависимости к алкоголю.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:06

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