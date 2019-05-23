Виктория Лопырёва не вняла советам подписчиков и оставила 3-месячного сына ради поездки в Канны

Виктория Лопырева в предыдущем Instagram-посте предложила подписчикам ответить на один из трёх вопросов:или. При этом знаменитость уверяла: даже мысль о трёхдневной разлуке с первенцем – невыносима для неё.В свежем Instagram-посте Виктория Лопырёва сообщила поклонникам, что всё-таки приняла первое из обозначенных решений, опубликовав фотоснимок, сделанный в момент посадки на самолёт, хотя большинство комментаторов рекомендовали звезде подиума остаться дома с малышом.Теперь Виктория Лопырёва просит у Instagram-подписчиков нового совета: с какого возраста она могла бы брать сына с собой во время авиаперелётов.