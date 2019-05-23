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Виктория Лопырёва не вняла советам подписчиков и оставила 3-месячного сына ради поездки в Канны

Модель Виктория Лопырёва не вняла советам Instagram-подписчиков и оставила 3-месячного сына ради поездки в Канны на фестиваль. Помочь принять ей правильное решение знаменитость попросила фолловеров днём ранее, организовав для них некоего рода викторину.
Виктория Лопырёва не вняла советам подписчиков и оставила 3-месячного сына ради поездки в Канны

Виктория Лопырева в предыдущем Instagram-посте предложила подписчикам ответить на один из трёх вопросов: «Ей следует оставить 3-месячного сына на няню, которой она полностью доверяет, и отправиться в Канны», «Взять малыша с собой» или «Остаться дома с ребёнком». При этом знаменитость уверяла: даже мысль о трёхдневной разлуке с первенцем – невыносима для неё.
Виктория Лопырёва не вняла советам подписчиков и оставила 3-месячного сына ради поездки в Канны

В свежем Instagram-посте Виктория Лопырёва сообщила поклонникам, что всё-таки приняла первое из обозначенных решений, опубликовав фотоснимок, сделанный в момент посадки на самолёт, хотя большинство комментаторов рекомендовали звезде подиума остаться дома с малышом.
Виктория Лопырёва не вняла советам подписчиков и оставила 3-месячного сына ради поездки в Канны

Теперь Виктория Лопырёва просит у Instagram-подписчиков нового совета: с какого возраста она могла бы брать сына с собой во время авиаперелётов.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:17

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