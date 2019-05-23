Меган Маркл превзошла Кейт Миддлтон благодаря каллиграфическому почерку
Британские таблоиды продолжают сравнивать двух невесток Елизаветы II - герцогинь Кембриджскую и Сассекскую. Меган Маркл удалось превзойти Кейт Миддлтон благодаря каллиграфическому почерку.
Супруга принца Гарри еще до замужества с ним в перерывах между кастингами и съемками в кино подрабатывала, используя свой навык. Маркл обучала состоятельных клиентов навыкам каллиграфического письма. Информацией о знаменитой экс-сотруднице поделился Винни Парк, директор фирмы Paper Source, где бывшая актриса когда-то трудилась на полставки.
Поклонники сразу же сравнили почерк герцогинь Кембриджской и Сассекской по найденным в Сети образцам. Кейт Миддлтон, как видно по записке, оставленной ею на выставке цветов Королевского общества садоводов, выводит буквы аккуратно и изящно. Меган Маркл, посетившая с благотворительным рождественским визитом дом престарелых для пожилых актеров, оставила поздравление на бумажном украшении. Фанаты заметили, что у супруги принца Гарри каллиграфический почерк, что делает написанное идеальным.
Супруга принца Гарри еще до замужества с ним в перерывах между кастингами и съемками в кино подрабатывала, используя свой навык. Маркл обучала состоятельных клиентов навыкам каллиграфического письма. Информацией о знаменитой экс-сотруднице поделился Винни Парк, директор фирмы Paper Source, где бывшая актриса когда-то трудилась на полставки.
Поклонники сразу же сравнили почерк герцогинь Кембриджской и Сассекской по найденным в Сети образцам. Кейт Миддлтон, как видно по записке, оставленной ею на выставке цветов Королевского общества садоводов, выводит буквы аккуратно и изящно. Меган Маркл, посетившая с благотворительным рождественским визитом дом престарелых для пожилых актеров, оставила поздравление на бумажном украшении. Фанаты заметили, что у супруги принца Гарри каллиграфический почерк, что делает написанное идеальным.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:53