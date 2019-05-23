Грязная тарелка Курта Кобейна была продана за 22,4 тысячи долларов
В Калифорнии ушла с молотка за 22,4 тысячи долларов грязная тарелка фронтмена легендарной американской рок-группы Nirvana Курта Кобейна. На испачканной пиццей бумажной посуде гитарист в свое время написал сет-лист песен, прозвучавших в Вашингтоне в 1990 году, информирует издание Vice.
Белую тарелку "украшают" записи рокера, сделанные черным фломастером.Среди указанных композиций, прозвучавших на апрельском концерте Nirvana, знаменитые хиты: Negative Creep, Dive, Polly и Love Buzz. С выступления памятный "экземпляр" забрал Джонни Риггс из музыкального коллектива под названием THUD. Тарелка хранилась у него более двадцати лет, и теперь он решил выставить ее на продажу. Кто стал обладателем ценной вещи иностранные пресс-службы - пока не сообщают.
Известный рок-музыкант был обнаружен мертвым в его собственном доме, расположенном в Сиэтле. Курт Кобейн скончался в 1994 году, весной. Тело звезды было найдено специалистом по установке систем безопасности.
Белую тарелку "украшают" записи рокера, сделанные черным фломастером.Среди указанных композиций, прозвучавших на апрельском концерте Nirvana, знаменитые хиты: Negative Creep, Dive, Polly и Love Buzz. С выступления памятный "экземпляр" забрал Джонни Риггс из музыкального коллектива под названием THUD. Тарелка хранилась у него более двадцати лет, и теперь он решил выставить ее на продажу. Кто стал обладателем ценной вещи иностранные пресс-службы - пока не сообщают.
Известный рок-музыкант был обнаружен мертвым в его собственном доме, расположенном в Сиэтле. Курт Кобейн скончался в 1994 году, весной. Тело звезды было найдено специалистом по установке систем безопасности.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:01