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Грязная тарелка Курта Кобейна была продана за 22,4 тысячи долларов

В Калифорнии ушла с молотка за 22,4 тысячи долларов грязная тарелка фронтмена легендарной американской рок-группы Nirvana Курта Кобейна. На испачканной пиццей бумажной посуде гитарист в свое время написал сет-лист песен, прозвучавших в Вашингтоне в 1990 году, информирует издание Vice.

Грязная тарелка Курта Кобейна была продана за 22,4 тысячи долларов

Белую тарелку "украшают" записи рокера, сделанные черным фломастером.Среди указанных композиций, прозвучавших на апрельском концерте Nirvana, знаменитые хиты: Negative Creep, Dive, Polly и Love Buzz. С выступления памятный "экземпляр" забрал Джонни Риггс из музыкального коллектива под названием THUD. Тарелка хранилась у него более двадцати лет, и теперь он решил выставить ее на продажу. Кто стал обладателем ценной вещи иностранные пресс-службы - пока не сообщают.

Известный рок-музыкант был обнаружен мертвым в его собственном доме, расположенном в Сиэтле. Курт Кобейн скончался в 1994 году, весной. Тело звезды было найдено специалистом по установке систем безопасности.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:01

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