АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Биполярное расстройство может спровоцировать развитие болезни Паркинсона
EUR 71.84 USD 64.42
Курс валют на 23.05.2019

Елена Летучая затмила звезд кинофестиваля в Каннах эффектным декольте

Елена Летучая в сопровождении супруга прошлась по красной дорожке на 72-м Каннском фестивале. Российская знаменитость, затмившая многих кинозвезд элегантным платьем со смелым декольте, покорила поклонников.
Елена Летучая затмила звезд кинофестиваля в Каннах эффектным декольте

Телеведущая появилась на мероприятии, которое традиционно проходит на Лазурном берегу во Франции, в длинном наряде с открытыми плечами. Бархатное платье с эффектным декольте, подчеркнувшим пышную грудь 40-летней светской львицы, выгодно дополнило бриллиантовое колье от известного ювелирного бренда. Летучая и ее муж Юрий Анашенков, облаченный, в соответствии с дресс-кодом фестиваля, в черный смокинг, затмили на красной дорожке многих знаменитостей. Поклонников покорил роскошный образ знаменитости, представившей фотоотчет о пребывании в Каннах в Instagram-аккаунте.
Елена Летучая затмила звезд кинофестиваля в Каннах эффектным декольте

Международный фестиваль проходит с 14 по 25 мая. В рамках программы запланирован просмотр 19 новых кинолент, включая новинки Педро Альмодовара, Терренса Малика. На мероприятие приглашены свыше 20 молодых режиссеров и продюсеров из России. Летучая и ее супруг посетили премьеру картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
BMW опубликовали снимки
Фанаты раскритиковали откровенный
Меган Маркл превзошла Кейт Миддлтон
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о
Ученые сравнили риски гипертонии и
Яна Поплавская впервые рассказала о
Минздрав РФ рассекретил число умерших
Программный директор НВО
Huawei лишится процессоров для своих
Виктория Лопырёва не вняла советам
Ученые: Употребление диетических
Ларс фон Триер рассказал Ксении Собчак
Грязная тарелка Курта Кобейна была
Анна Седокова призвала поклонников не
В Сети опубликованы снимки нового Kia
Елена Летучая затмила звезд
Океаны могли сделать Венеру необитаемой
Сергей Лазарев прокомментировал
Ученые: Определены продукты, опасные
Беременная Катя Колисниченко: «На днях
Мать Децла Ирина Толмацкая сменила
Елена Малышева развенчала миф о пользе
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
Ford продемонстрировали нового
«Дышится по-другому и поётся»: Ани
У Антона Гусева объявился внебрачный
Российских школьников хотят проверять
Станислав Садальский раскритиковал
«Женщина «за сорок» более мудра»: Ольга
Биполярное расстройство может
Просмотреть все новости