Елена Летучая затмила звезд кинофестиваля в Каннах эффектным декольте

Телеведущая появилась на мероприятии, которое традиционно проходит на Лазурном берегу во Франции, в длинном наряде с открытыми плечами. Бархатное платье с эффектным декольте, подчеркнувшим пышную грудь 40-летней светской львицы, выгодно дополнило бриллиантовое колье от известного ювелирного бренда. Летучая и ее муж Юрий Анашенков, облаченный, в соответствии с дресс-кодом фестиваля, в черный смокинг, затмили на красной дорожке многих знаменитостей. Поклонников покорил роскошный образ знаменитости, представившей фотоотчет о пребывании в Каннах в Instagram-аккаунте.Международный фестиваль проходит с 14 по 25 мая. В рамках программы запланирован просмотр 19 новых кинолент, включая новинки Педро Альмодовара, Терренса Малика. На мероприятие приглашены свыше 20 молодых режиссеров и продюсеров из России. Летучая и ее супруг посетили премьеру картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».