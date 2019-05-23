Сергей Лазарев прокомментировал скандальный пересмотр результатов «Евровидения-2019»

«Все уже очень устали от подобных манипуляции с голосами жюри. Более всего страдают от этого сами же артисты», – прозвучал ответ Сергея Лазарева.

Заявление о том, что голоса в финале «Евровидения» пересчитают, было сделано на днях Европейским Вещательным Союзом. Это связано с отстранением от процедуры избрания победителя членов жюри из Белоруссии. Организаторы соревнования провели проверку и выяснили, что использовался неправильный агрегированный результат. В итоге произошли некоторые изменения позиций в первой «десятке» артистов, в то время как букмекерские конторы уже успели выплатить вознаграждения всем, кто угадал лидеров конкурса.Что касается Сергея Лазарева, после пересчёта ему добавили 1 балл – 370 вместо прежних 369. Журналисты издания «Комсомольская правда» поинтересовались у исполнителя, что он думает обо всём этом и порадовала ли его такая «прибавка».К слову, отправиться на «Евровидение» в третий раз на днях выразил желание Дима Билан.